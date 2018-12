Un concert de Noël grâce à un programme d’initiation à la musique

Notre but, c’est de renforcer les communautés avec la musique. Nous avons plusieurs programmes à plusieurs endroits dans la ville, des programmes après l’école, mais nous avons aussi des programmes dans les écoles , explique la directrice du programme d’éveil musical, Vanessa Lachance.

Sans Orkidstra — qui vient en à aide à 700 élèves dans la capitale fédérale —, il n’y aurait pas de musique à l'école Mauril-Bélanger. Les responsables font des pieds et des mains pour ramasser la somme requise pour le programme.

On fait des collectes de fonds fréquemment pour faire en sorte que les fonds recueillis puissent retourner à la mise en œuvre du programme Orkidstra parce que c’est une priorité pour l’école , relate la directrice de l’établissement, Caroline Johnston.

Chaque sou est compté et est offert au programme pour que de plus en plus d’enfants puissent maintenir ce qu’ils ont commencé ou ajouter un groupe chaque année.

Caroline Johnston, directrice, école élémentaire publique Mauril-Bélanger