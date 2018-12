Pain au levain, de la vie dans la pâte

Cora Wiens est propriétaire de la boulangerie Eadha. Dans sa boutique tous les produits sont fabriqués avec la pâte au levain.

« C’est vraiment amusant à faire. C’est un procédé vivant », confie-t-elle.

Sa pâte est confectionnée artisanalement à partir de levures sauvages qu’elle développe elle-même.

« La fermentation de la farine et de l’eau pour faire lever son pain est la technique la plus ancienne qui existe. Chacun et chaque culture a sa façon de faire », précise la boulangère.

Pour elle, le renouveau du succès de ce type de pain va avec l’évolution récente des mentalités en matière de consommation.

« Les gens sont plus sensibles à la manière dont leur nourriture est produite. Ils sont plus regardants sur ce qu’elle contient », explique-t-elle.

Cora Wiens en veut pour preuve les nombreuses questions, parfois expertes, des clients de sa boutique.

« Les gens nous demandent d’où vient notre farine, quel type de farine nous utilisons, raconte-t-elle. Ils veulent aussi s’assurer que nous n’utilisons aucune levure commerciale. Ils sont intéressés par le degré d'hydratation du pain, qui peut changer sa consistance et sa croûte ».

Cora Wiens prépare son levain à la main en mélangeant la farine et l'eau. Photo : Radio-Canada

Chris Chypyha est client de la boutique. Enfant, il a grandi avec du pain blanc, mais il a développé un intérêt pour le pain au levain.

« C’est quelque chose de tellement basique. C’est fait avec de la levure naturelle et formée à la main. C’est local et fait dans le West End », donne-t-il comme autant de raisons de consommer ce produit.

Cora Wiens estime que revenir à ce type de recette est une façon primaire d’entrer en contact avec les gens.

« Il y a des histoires de familles qui ont traversé les frontières, mais qui ont emmené avec elles leur façon de faire, leurs recettes », explique-t-elle.

Cette année, la boulangerie s’est lancée un nouveau défi, la création de panettones de Noël au levain.

Avec des informations de Geneviève Murchison