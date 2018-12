Le cabinet Trudeau se réunira à Sherbrooke

Pour la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, cette rencontre de deux jours permettra de prendre un peu de recul sur l'année qui s'achève et sera aussi une occasion de déterminer les enjeux prioritaires pour le cabinet fédéral en 2019, année électorale.

De se retrouver tous ensemble, pendant deux jours complets, ça nous permet de discuter de dossiers beaucoup plus en profondeur et d'avoir une vision plus globale , estime-t-elle.

L'équipe de la députée de Compton-Stanstead sera en partie responsable d'organiser des rencontres avec des acteurs régionaux avant et après cette retraite de deux jours.

Par exemple, des ministres du cabinet pourraient rencontrer des dirigeants d'entreprise pour échanger sur leur réalité ou encore discuter avec des producteurs laitiers sur la question de la gestion de l'offre.

Ça permet à mes collègues de bien prendre la mesure de la situation, assure la ministre Bibeau. J'entends énormément parler de pénurie de main-d’œuvre dans toutes les régions du Québec, c'est donc l'occasion de rencontrer des entreprises qui confrontent cette situation et qui ont réfléchi à différentes solutions.

Il faut rester connecté avec les gens sur le terrain et c'est très différent quand on est dans notre bulle à Ottawa. C'est important d'en sortir. Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international

La rencontre devrait se tenir à l'hôtel Delta de Sherbrooke sous haute surveillance.

La Gendarmerie royale du Canada et le bureau du premier ministre seront responsables d'organiser l'événement et d'assurer la sécurité de tous les membres du cabinet.