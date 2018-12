Cadeaux de dernière minute à ceux qui aiment boire

Verres à gin

Que ce soit un vin ou un spiritueux, le produit est toujours meilleur quand il est dégusté dans le bon verre. La marque Riedel offre depuis peu un verre conçu spécialement pour apprécier les arômes du gin. Avec l’engouement qui dure depuis des mois pour cette boisson, c’est le cadeau parfait.

Ensemble de verres à gin Photo : Courtoisie



Pailles réutilisables

La guerre aux pailles jetables est lancée et elle ne risque pas de s’essouffler en 2019. Pour déguster un cocktail à la paille, sans nuire à l’environnement, cet ensemble fait de silicone est parfait. Il comprend six pailles de différentes couleurs et deux brosses adaptées pour les nettoyer. Achetez-en deux paquets, car tout le monde voudra les essayer.

Des pailles réutilisables Photo : Courtoisie

Chandails uniques

Deux employés de la SAQ créent des chandails rigolos en s’inspirant des noms de vin, et ils connaissent un succès fou. Il est bien sûr trop tard pour offrir un exemplaire au réveillon, mais il est encore temps de le commander en ligne et d’offrir la photo du chandail choisi en cadeau. Nos préférés ? Vidal Sassoul, Reims-toi au Champagne, Gamay some.

Des chandails rigolos en s’inspirant des noms de vin Photo : Facebook

Coffret à cocktails

On manque parfois d’idées pour créer son cocktail. Ce coffret vendu dans les succursales de la SAQ est facile à trouver et ne manque pas d’originalité. Il comprend le nécessaire pour créer huit boissons. Il suffit d’apporter une bouteille de vodka et des fruits, et le tour est joué !

Coffret qui comprend le nécessaire pour créer huit boissons Photo : Courtoisie

Bouchon à champagne

Même avec toute la détermination du monde, il est impossible de remettre le bouchon de mousseux en place, une fois qu’il a sauté. Pour conserver l’effervescence plus longtemps, ce bouchon à champagne est un must ! Facile à mettre, il permet de conserver une bouteille entamée plusieurs jours au frigo.

Bouchon à vin Photo : Courtoisie

Gros budget

Il a déjà de beaux verres, une splendide carafe et une tonne de bouteilles, offrez-lui un cadeau auquel il n’a peut-être pas pensé : le coravin. Cet outil permet de goûter au vin sans enlever le bouchon. À l’aide d’une aiguille, on perce le liège, on prélève une petite quantité de liquide et on injecte ensuite un gaz (argon) pour protéger le vin. On peut ainsi mieux choisir sa bouteille pour le repas et même vérifier l’état des vins dans sa cave sans nuire au potentiel de garde.