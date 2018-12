Une quinzaine de personnes sans logis à la suite d'un incendie à Chicoutimi

Personne n'a été blessé, mais une femme incommodée par la fumée a été transportée à l'hôpital.

Sur les quatorze locataires qui étaient sur place au moment de l'incendie, cinq ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Les autres ont pu se relocaliser temporairement chez des proches.

Les pompiers ont été appelés sur les lieux vers 19 h 40 et ont rapidement maîtrisé le brasier. Au total, 17 pompiers provenant de trois casernes sont intervenus.

L'incendie aurait commencé dans un appartement du 2e étage. On sait que ça provient d'une chambre. Ce serait un feu de contenu et pas de structure ni de fils électriques. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie , précise le chef aux opérations Francis Desjardins.

Les dégâts sont limités à l'appartement d'où provient l'incendie mais l'ensemble du bâtiment a été endommagé par l'eau et la fumée.

Selon le chef aux opérations, le propriétaire de l'immeuble a déjà mis en brânle les démarches afin de permettre à ses locataires de réintégrer rapidement leur logement.