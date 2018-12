Pékin refuse de libérer les deux Canadiens détenus en Chine

La Chine a balayé du revers de la main, lundi, l'appel du Canada à libérer immédiatement ses ressortissants Michael Kovrig et Michael Spavor, qui sont détenus depuis plus de deux semaines.

« La Chine a exprimé son fort mécontentement et son opposition catégorique aux déclarations faites par (...) le Canada et les États-Unis », a déclaré devant la presse la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying.

« Nous appelons les pays en question à respecter sincèrement la souveraineté judiciaire de la Chine », a-t-elle ajouté.

Vendredi, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le secrétaire d’État américain Mike Pompeo ont soutenu que les arrestations des deux ressortissants étaient inacceptables.

En entrevue de fin d’année, Justin Trudeau a haussé le ton à l’endroit de Pékin. « Le Canada est un État de droit où la justice est indépendante et prend ses propres décisions, sans interférence de la classe politique », a-t-il dit. « La Chine réagit à l’arrestation d’un de ses citoyens, mais nous sommes absolument déterminés à nous tenir debout pour nos concitoyens détenus, comprendre pourquoi ils le sont et travailler avec la Chine pour démontrer que ce n’est pas acceptable. »

C’était la première fois qu’Ottawa liait directement la détention des MM. Kovrig et Spavor, soupçonnés « d’activités menaçant la sécurité nationale » dans des affaires distinctes, à celle de la numéro 2 du géant chinois des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou, interpellée à Vancouver le 1er décembre dernier en raison d'une demande d'extradition présentée par les États-Unis.

Mme Meng est depuis en liberté surveillée, après avoir versé une caution de 10 millions de dollars.

Washington la soupçonne de complicité de fraude pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran.

Toujours vendredi dernier, les cas de Michael Kovrig et Michael Spavor ont été au cœur d’une rencontre regroupant les ministres canadiens des Affaires étrangères et de la Défense, Chrystia Freeland et Harjit Sajjan, et leurs homologues américains, dont le secrétaire d’État Mike Pompeo.

Le secrétaire d'État américain a fait écho aux propos du premier ministre Trudeau en déclarant que les arrestations des deux Canadiens sont « inacceptables » et qu'ils « doivent être libérés ».