Est-ce que le temps des Fêtes et la cause environnementale peuvent faire bon ménage? Des familles se questionnent de plus en plus sur les choix et les gestes à poser pour réduire leur empreinte écologique, tout en conservant l'esprit de Noël. Les membres de la famille Roussel, à Trois-Pistoles, redoublent d'efforts pour relever le défi. Laurence Gallant est allée les rencontrer.