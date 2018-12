Voici les prénoms de bébés les plus populaires de 2017 en Ontario

De plus, l’année 2017 est spéciale pour le registre ontarien, puisqu’il s’agit de la 100e année durant laquelle les prénoms les plus populaires sont comptabilisés.

En 2017, chez les garçons, ce sont les prénoms Noah, Ethan et Liam qui ont été les plus communs. Du côté des filles, Olivia, Charlotte et Ava ou Emma (à égalité) sont les plus répandus.

Prénoms les plus populaires, 2017 Garçons Filles Noah Olivia Ethan Charlotte Liam Ava/Emma Benjamin Sophia Lucas Chloe

Puis, lors des 100 dernières années, les prénoms les plus populaires de la province sont à claire connotation chrétienne, puisqu’il s’agit de Joseph, John, Marie et Mary.