Des matelas de plastique récupéré pour les sans-abris

Un texte de David Rémillard

Sandra Lauzière gère une garderie en milieu familial « qui vise à être le plus possible zéro déchets ». Mais le cas du lait, dont les poches sont en plastique, est depuis longtemps un casse-tête. « Je me demandais toujours quoi faire avec les sacs », raconte-t-elle.

Après des recherches sur Internet, elle a découvert qu’on pouvait les récupérer pour en faire des matelas. Rien d’hyper confortable, mais juste assez pour une personne qui n’a rien du tout.

Mme Lauzière s’est engagée envers elle-même à en fabriquer « deux d’ici juin » pour ensuite les remettre à des sans-abris de Québec. « J’avais envie pour le temps des Fêtes de faire ces matelas-là », dit-elle. Un projet qui lierait à la fois son côté vert et son engagement social.

Sauf que ses plans ont un peu changé lorsqu’elle a lancé son idée sur Facebook et que les internautes ont massivement adhéré à son projet.

C’est devenu beaucoup plus gros que je pensais. Sandra Lauzière

Les sacs de lait sont découpés, raboutés puis installés sur le métier à tisser pour éventuellement en faire un matelas. Photo : Radio-Canada / David Rémillard

Avec tous les sacs amassés ces deux dernières semaines, « je pourrais faire deux matelas et plus par jour! ». Des cafés Starbucks ont accepté de lui fournir des sacs, tout comme des écoles, des garderies et de simples citoyens.

Il faut environ 150 sacs pour former un matelas. Découpés, raboutés et ensuite placés sur un métier à tisser fait sur mesure, les sacs deviennent une matière résistante et imperméable, selon ce qu’a pu apprendre Mme Lauzière. Ils sont également faciles à rouler et à transporter.

Des centaines de sacs ont ainsi été récupérés et deviendront éventuellement des matelas. Le point de chute a été établi à la boutique Bébé d’famille, sur le boulevard de l’Ormière.

Effet boule de neige

L’afflux massif de sacs a pris Mme Lauzière par surprise, mais pas question de paniquer.

Clément Gaudreau, Geneviève Houde, Léa Houde et Sandra Lauzière joignent leurs efforts pour confectionner les matelas. Photo : Radio-Canada / David Rémillard

« Ça m’a un peu déstabilisée. Ça m’a fait prendre conscience que ce qu’on publie est très lu. [...] On va y aller à notre rythme. On ramasse quand même tous les sacs qui sont disponibles », assure l'instigatrice du projet.

Elle peut notamment compter sur sa famille, qui l’épaule dans cette aventure. « Ma gang est derrière moi. Ils sont fiables eux autres en arrière! Ils pourraient être en avant [de la caméra], mais c’est moi la placoteuse! »

Comme quoi son idée a fait boule de neige, uniquement par les réseaux sociaux, elle a déjà été contactée par une commission scolaire pour aller parler de son projet dans une école.

L’organisme Lauberivière s’est aussi montré intéressé à distribuer les matelas aux personnes vivant dans la rue.