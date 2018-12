Phénix : un autre Noël avec des problèmes de paye

Le système de paye Phénix soufflera bientôt sa troisième bougie et le temps des Fêtes sera difficile pour plusieurs fonctionnaires fédéraux. Ceux-ci constatent une fois de plus des irrégularités sur leur chèque de paye.

La vice-présidente de l'Alliance de la fonction publique du Canada, Magali Picard, déplore que les employés de l'État aient, pour un troisième Noël consécutif, à composer avec un stress financier qui semble sans fin.

Mme Picard note que les minces progrès accomplis par le gouvernement fédéral sont gravement ternis par cette situation qu'elle estime inacceptable.

La vice-présidente exécutive nationale de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Magali Picard, le jeudi 13 décembre 2018. Photo : Radio-Canada

Des gens ont même pensé au suicide, d'autres ont perdu leur maison. C'est inacceptable , signale Mme Picard. Elle déplore en outre que le gouvernement n'ait toujours pas de plan d'action pour régler ces problèmes.

Il y a du progrès, selon Steven MacKinnon

De son côté, le secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Steven MacKinnon, reconnaît que la situation est difficile pour de nombreux fonctionnaires, dont une bonne partie se trouve dans la région de la capitale nationale.

Toutefois, il souligne que son gouvernement a réalisé d'importants progrès cette année et que ceux-ci vont continuer.

À lire aussi : Système Phénix : le fédéral lance un appel à l'aide pour régler les problèmes de paye

On a une liste d'attente de 130 000 cas de moins. Un, il faut rebâtir la capacité humaine et, deux, peaufiner et stabiliser la technologie et s'assurer que les données nous arrivent de façon ponctuelle et de façon exacte , a fait valoir le député fédéral de Gatineau.

Ce dernier point est particulièrement important, afin que les fonctionnaires puissent recevoir leur paye comme prévu, selon lui. Cela permettra d'assurer une transition adéquate vers un nouveau système de paye éventuellement.

Rappelons que si vous avez des difficultés financières en cette période des Fêtes et avez des idées noires, vous pouvez contacter diverses ressources, notamment composer le 1 866 APPELLE au Québec, ou encore le service canadien de prévention du suicide au 1 833 456-4566.