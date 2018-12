Hausse de la demande dans les banques alimentaires du sud de la province

À Airdrie, la directrice de la banque, Lori McRitchie dit avoir noté une augmentation de 30 % de l’achalandage pour certains de leurs programmes au fil des ans et de 20 %, seulement pour les paniers de Noël.

Au-delà des variations de la demande en cours d’année, elle croit que beaucoup de clients des banques alimentaires ont eu plus de difficultés à concilier leurs revenus et leurs dépenses.

On a déjà distribué nos 80 paniers de la semaine et je crois qu’on devra aider beaucoup plus de familles à l’avenir.

Lori McRitchie, directrice de la banque alimentaire d’Airdrie