L’haltérophilie, une affaire de famille

La famille Mazur renforce les liens familiaux à coup d'arrachés. Ken Mazur, et ses deux fils, Eric et Sean, sont des haltérophiles accomplis. Aujourd'hui, les trois athlètes sont entraîneurs au même centre d'haltérophilie.

Pour Eric Mazur, qui a concouru au niveau national et international, l'amour de ce sport consistant à lever des haltères s'est transmis de père en fils.

« Mon père nous amenait quand il faisait du weightlifting lui-même, et éventuellement nous, on a juste commencé pour le fun. On levait des petits poids. Après un bout de temps, on voulait le faire plus souvent », se souvient-il.

Son père, Ken Mazur, a lui aussi été un compétiteur de niveau international. À l’apogée de sa carrière d’athlète, il a fait parti de l'équipe nationale pendant cinq ans, représentant ainsi le Canada dans nombreuses compétitions internationales.

Aujourd'hui, il est l'entraîneur principal au gymnase Hercules, à Winnipeg, qui s'adresse uniquement à des athlètes de compétition. M. Mazur en entraîne une vingtaine par année. Eric et Sean sont maintenant entraîneurs au même club que leur père.

Sean Mazur, le fils aîné, a lui aussi évolué sur la scène nationale. « J'aime beaucoup la communauté les athlètes qui s'entraînent avec notre club sont tous vraiment gentil, j'aime venir ici parler avec eux avoir du fun et en même temps faire de l'exercice », dit-il.

C’est formidable de le voir participer, mais ce qui est encore mieux, c’est qu’ils transmettent leur passion de l’haltérophilie à d’autres athlètes. Ken Mazur, entraîneur principal au gymnase Hercules

Sean Mazur admet qu’il peut parfois être compliqué d’avoir son père pour entraîneur. « Avec notre père comme entraîneur, oui c’est plus de temps ensemble, mais quand il est le coach, c’est sérieux. Des fois, il va dire des choses qu’on ne veut pas entendre, critiquer notre technique et nous dire un peu quoi faire », remarque-t-il.

Entre frères, il peut y avoir un peu de compétition. « Eric est plus explosif. Il est vraiment vite sous la barre et tout ça. Moi, c'est le pouvoir pur, je suis vraiment fort dans un back squat ou front squat, mais à l'arraché, Eric il peut me battre n'importe quel jour », poursuit Sean Mazur.

Le principal pour cette famille, ce sont les liens qu'elle tisse. « Ça nous donne une chance de juste venir au gym et passer du temps d'extra, [ce] que, peut-être, on ne ferait pas si ce n’était [de] ce sport », explique Eric Mazur.

Comme si trois haltérophiles dans une famille n'étaient pas assez, la sœur de Sean et Eric a, elle aussi, commencé à fréquenter le gymnase.