Le Chemin de Noël en direct

Un moment de recueillement au milieu de la folie des Fêtes. Voilà comment Bernard Labadie décrit Le chemin de Noël, le spectacle annuel du 23 décembre au Palais Montcalm. Et cette année, avec le retour du volet extérieur, ce sera plus vrai que jamais.

« C’est inspiré d’un événement qui a lieu à Cambridge à chaque année, dans la chapelle du King’s College. Ça s’appelle le Festival of Nine Lessons and Carols, ce sont des cantiques entrecoupés de lectures de la Bible », explique le chef d’orchestre Bernard Labadie.

Le Festival, retransmis aux quatre coins de l’Angleterre par la BBC et ailleurs dans le monde par les radios affiliées, est une tradition centenaire. « Ce que j’aime de cet événement, c’est qu’il est gratuit, disponible pour tout le monde. Les billets ne sont pas disponibles à l’avance, alors les gens font la file jusqu’à 36-48 heures avant. »

Étant donné les aléas de notre météo, M. Labadie n’exige pas que les gens fassent la file des heures durant. Des laissez-passer ont été distribués le samedi 15 décembre au Palais Montcalm. Ceux qui n’ont pas pu se frayer un chemin à l’intérieur peuvent écouter la retransmission à place d’Youville et prendre part à l’animation.

Les interprètes: Le chœur de chambre de La Chapelle de Québec

Richard Paré, orgue

Valérie Milot, harpe

Yves Jacques, récitant

La version québécoise, qui en est à sa troisième année, laisse une place au caractère religieux de la fête de Noël, mais se veut surtout laïque. Les mots de poètes d’hier et d’aujourd’hui résonneront au Palais Montcalm.

« Les textes construisent une histoire qui suit celle de la Nativité. On suit Le chemin de Noël avec la musique », décrit-il.

Une occasion de donner

Pendant Le chemin de Noël, des dons seront recueillis auprès des passants et des spectateurs et seront remis à la Coopérative Sabsa. Cette clinique sans médecin, inaugurée en 2014, est dirigée par des infirmières praticiennes et dessert 1600 patients. La clientèle de la clinique est principalement composée de toxicomanes ou de personnes souffrant de problèmes de santé mentale et fréquentant peu le réseau de la santé. La clinique a failli fermer à de nombreuses reprises en raison du manque de financement. Une campagne de sociofinancement avait recueilli 250 000$ et un don anonyme de 130 000$ avait permis de sauver la clinique. Cette cause est chère à Bernard Labadie, qui en a été le porte-parole par le passé.

La patinoire de Place d'Youville pendant le Chemin de Noël Photo : Radio-Canada

Les textes du Chemin de Noël, récités l’an dernier par Marie-Thérèse Fortin, sont, cette année, interprétés par le comédien Yves Jacques.

« Il y a des textes magnifiques de Baudelaire, Rimbaud, Musset. Il y en a même un de Bernard Labadie, qui est très bien ficelé », note-t-il. « C’est assez copieux comme spectacle. Je suis très touché qu’on m’ait demandé. »

Le comédien s’approprie les textes pour le spectacle. Il se les « met en bouche », explique-t-il. « Quand on a à interpréter un poème, il faut mettre les mots en valeur. C’est comme décrire un bon vin ou un bon repas. Il faut faire vibrer les tympans. »

Le spectacle débute à 18h. « On invite les spectateurs à participer à un rituel. Ceux qui seront à l’intérieur en seront partie prenante », dit M. Labadie. Comme dans une messe de minuit, les spectateurs massés au Palais Montcalm sont invités à élever leurs voix pour se joindre aux choristes de la chorale de La Chapelle de Québec pour quatre chansons. À l’extérieur, dans la foule, plusieurs dizaines de choristes entameront les premières notes pour encourager les spectateurs.

Le Chemin comptera aussi sur la participation du Marché de Noël allemand, qui se joint à l’événement. Le Choeur en supplément’air y fera un récital avant le concert avant d’entamer une marche via la rue Saint-Jean, illuminée par 200 lanternes. Au point d’arrivée, à la place d’Youville, une oeuvre lumineuse participative illuminera la patinoire. Le volet extérieur a été conceptualisé par Patrick Caux, en collaboration avec la Ville de Québec.

Pour assister au Chemin de Noël : Les détenteurs de laissez-passer doivent occuper leur place au plus tard à 17h30 le 23 décembre

L’événement à l’intérieur est réservé aux personnes de 12 ans et plus

Le récital débute à 18h, retransmis à la place d’Youville

Retransmission en direct sur cette page et en différé par la suite

Retransmission sur les ondes d'ICI Première 106,3 le lundi 24 décembre à 22h



Horaire :

16h : début de la programmation à la place d’Youville

16 h 35 : départ du Choeur en supplément’air, du Marché de Noël allemand, vers la place d’Youville

17 h 15 : récital du choeur à la place d’Youville

17 h 50 : allocution de Bernard Labadie

18 h : début du récital et installation de l’oeuvre lumineuse participative

19 h 45 : fin du Chemin de Noël