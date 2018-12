Le skieur de Bathurst Sébastien Duke en Norvège pour son premier championnat du monde

Le fondeur néo-brunswickois est inscrit dans la catégorie des maîtres, qui regroupe les 40 à 45 ans.

C'est le rêve de tout skieur de fond d'aller skier en Norvège, parce qu’en Norvège, comme on le sait, c'est le sport national , lance-t-il.

Sébastien Duke skie en moyenne deux heures par jour durant les mois d’hiver. Pour atteindre son objectif et relever le défi qui l'attend, l'athlète a mis les bouchées doubles et est épaulé depuis deux ans par un entraîneur personnel.

S'il rêve d'un podium en Norvège, Sébastien Duke sait que la compétition sera relevée. Il reste réaliste. Il dit qu’il sera satisfait s’il se place parmi les 15 premiers.

Le skieur n'en est pas à ses premières compétitions. Il a participé à de nombreux championnats provinciaux et nationaux.

Chez les Duke, le ski de fond est d’ailleurs une affaire de famille. Ses deux fils pratiquent le sport. C’était aussi le cas de son père, décédé il y a une dizaine d’années.

Sébastien Duke aura d'ailleurs avoir une pensée spéciale pour lui lorsqu’il sera en Norvège.

Il était tout le temps derrière moi, quand il me suivait, et il marchait sur mes bâtons… et je le sais qu’il va encore le faire, pour me pousser à mon maximum , dit-il.

D’après un reportage de François Lejeune