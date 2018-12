Visite surprise de Justin Trudeau au Mali, incendie dans un dépôt de pneus en Beauce, et l'administration américaine paralysée par Donald Trump et son « mur ». Petit résumé de l'actualité qui a marqué le week-end.

Justin Trudeau encourage les troupes au Mali

Le premier ministre Justin Trudeau a passé quelques heures avec les soldats canadiens déployés au Mali. Photo : Radio-Canada / Philippe-Vincent Foisy

Le premier ministre fédéral a effectué un passage éclair de quelques heures sur la base où sont déployés les soldats canadiens participant à la mission de paix des Nations unies au Mali, samedi. Dans le cadre de cette visite dont les détails ont été tenus secrets jusqu'à la fin, Justin Trudeau a partagé un repas des Fêtes avec les troupes et a assisté à une simulation d'évacuation médicale effectuée par l'un des hélicoptères canadiens déployés sur place. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, était lui aussi du voyage.

Des milliers de pneus brûlent en Beauce

Les pompiers combattent toujours l'incendie de pneus hors d'usage qui s'est déclaré samedi soir à Beauceville. Photo : Radio-Canada

Un incendie majeur s'est déclaré samedi soir dans un dépôt contenant des milliers de pneus à Beauceville, en Beauce. Le sinistre a mobilisé de nombreux pompiers et entraîné le dégagement d'une épaisse fumée noire toxique. Les autorités ont toutefois déterminé que les flammes n'avaient pas provoqué l'émission d'un volume important de substances dangereuses.

Le gouvernement américain paralysé

Les archives nationales sont fermées en raison de la paralysie partielle de l'administration fédérale. Photo : Reuters / Joshua Roberts

La volonté du président américain Donald Trump d'obtenir, coûte que coûte, du financement pour la construction d'un « mur » à la frontière avec le Mexique a poussé celui-ci à refuser de signer une loi budgétaire qui aurait permis d'assurer le financement du gouvernement jusqu'en février. La plupart des départements du pays de l'Oncle Sam sont donc fermés de force depuis minuit, samedi matin, et la paralysie pourrait se poursuivre jusqu'en janvier, craignent des responsables.

Nouvelle catastrophe en Indonésie

Le tsunami a provoqué la mort d'au moins 222 personnes, et le bilan risque de s'alourdir. Photo : Associated Press / Fauzy Chaniago

Fréquemment frappée par des tragédies, l'Indonésie a de nouveau été touchée par une catastrophe naturelle lorsqu'une éruption volcanique a provoqué un tsunami qui a tué au moins 222 personnes, en plus d'en blesser 800 autres et de détruire des bâtiments et d'emporter des véhicules. Le bilan risque de s'alourdir à mesure que les autorités parviennent aux zones les plus touchées.

Adonis Stevenson sort du coma

Adonis Stevenson serait sorti de deux semaines de coma artificiel. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le boxeur montréalais Adonis Stevenson, plongé dans un coma artificiel après avoir été durement passé à tabac lors d'un combat tenu à Québec, aurait repris des forces et serait maintenant réveillé, ont fait savoir samedi sa conjointe et son promoteur. Le drame, survenu au début décembre, a relancé le débat sur les risques inhérents à ce violent sport de combat.

Canadiens emprisonnés en Chine : l'Allemagne appuie Ottawa

Michael Kovrig (à gauche) et Michael Spavor (à gauche) ont été arrêtés par les autorités chinoises. Photo : La Presse canadienne/Twitter

Le gouvernement canadien a obtenu un nouvel appui dans son bras de fer juridico-politique engagé avec l'État chinois, alors que Berlin a fait savoir, par la voie de son ministère des Affaires étrangères, qu'elle se rangeait du côté des autorités canadiennes. Samedi, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a parlé de l'incident en cours comme d'« un moment difficile ».

Bonne semaine!