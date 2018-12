Alors que le temps des Fêtes s'amorce, 53 familles démunies sont toujours en attente de parrainage dans le cadre de la campagne « Adopter une famille pour Noël ». Le projet vise à briser l'isolement en incitant des citoyens à offrir un panier de denrées en mains propres aux plus défavorisés.

Même si Noël est à nos portes, l’instigatrice du projet, Adrianna Herrera, ne baisse pas les bras. Déjà, 155 familles ont été jumelées avec des citoyens de la région.

La dame originaire de Colombie demeure confiante de pouvoir répondre à l’ensemble des 208 demandes reçues.

Les requérants sont issus d’une vingtaine de nationalités et leurs besoins sont de plus en plus grands.

Parmi ceux qui ont demandé un coup de pouce pour traverser la période des Fêtes, Adrianna Herrera donne en exemple de nombreuses personnes âgées, des immigrants, des patients malades et seuls à l’hôpital ou encore, des étudiants internationaux.

Il faut essayer de se mettre dans la peau de ces personnes. Il faut, par exemple, essayer d’imaginer les personnes âgées qui vivent dans la précarité économique. Elles ont besoin de nourriture, mais surtout de visite , explique-t-elle.

Parrainer une famille, c’est se donner le droit et l’opportunité d’aller vivre une expérience pleine d’émotions et de montrer à nos enfants qu’on est dans une société pleine de bonnes valeurs. Adrianna Herrera, instigatrice du projet

L’initiative est née en 2004 et ne cesse de grandir année après année. Elle permet aussi de créer des rencontres et des échanges interculturels qui se poursuivent au-delà du Nouvel An.

Il y a des gens qui restent en contact même après les Fêtes , assure Adrianna Herrera.

Il est possible de parrainer une famille jusqu’au 1er janvier en téléphonant au 819-674-1523