Un spectacle lumineux épate la galerie à Saint-Honoré

Si vous passez par la rue des Mélèzes à Saint-Honoré, syntonisez le FM 90,1 et vous serez immédiatement dans l'ambiance des Fêtes grâce à Gérald Fillion.

Maintenant retraité, cet ancien monteur et caméraman de Radio-Canada utilise sa passion pour la technologie à bon escient.

Depuis le mois de septembre, il a consacré des centaines d'heures à synchroniser ses décorations de Noël avec une vingtaine de chansons.

Il faut être patient, il faut beaucoup de câbles et une petite passion. Avant ma retraite, j'étais monteur vidéo et monteur audio, alors ça vient jumeler les deux. Je mets de la musique à la lumière , explique-t-il.

Gérald Fillion travaille sur ce projet depuis le mois de septembre. Photo : Rosalie Dumais-Beaulieu

Un projet d’inspiration américaine

Trois fois par soir, la cour de Gérald Fillion se donne en spectacle et les passants peuvent entendre la musique à la radio.

Des milliers de pieds de câbles électriques et de lumières sont nécessaires, en plus des contrôleurs et des logiciels.

Gérald Fillion a trouvé son inspiration chez les Américains, où plusieurs décorent de façon encore plus démesurée.

Si vous avez déjà écoutez Le sapin a des boules, le monsieur quand il connecte ses installations, tout le quartier perd l'électricité. Je pensais vraiment à ça la première fois que j'ai connecté mes fils! Gérald Fillion, retraité

Une telle installation nécessite beaucoup d'électricité et d'argent. Toute l'année, monsieur Fillion chasse les aubaines pour trouver les décorations à rabais. Plusieurs personnes lui ont également donné certaines structures.

Les décorations resteront allumées jusqu'au 1er janvier.