Les cadeaux de Noël écoresponsables ont la cote cette année

Oubliez les chocolats et les jouets, cette année, les bas de Noël seront remplis de sacs à collation en tissu et de brosses à dents en bambou.

Des brosses à dents biodégradables Photo : Radio-Canada

À l'approche du temps des fêtes, ces objets du quotidien se vendent comme des petits pains chauds.

L'épicerie Toujours Dimanche, située à Matane, n'y échappe pas.

Des employés et la propriétaire de l'épicerie Toujours Dimanche, Marie Fortin Photo : Radio-Canada

La propriétaire, Marie Fortin, estime à 80 % l'augmentation des ventes de produits écologiques cette année. On les vend à l'année pis finalement, c'est devenu des cadeaux de Noël cette année , indique-t-elle.

Clairement, cette année, il y a un déclic. Marie Fortin, propriétaire de l'épicerie Toujours Dimanche

Produits de l'entreprise Pure Photo : Radio-Canada

Même les produits d'entretien ménager sont offerts en cadeaux. Surtout s'ils sont biodégradables et faits localement, comme ceux de l'entreprise Pure, située au Bas-Saint-Laurent.

Le constat est le même à Rimouski, pour la propriétaire de la boutique Vert Pomme, Marie-Josée Rioux.

On avait planifié une commande pour trois mois, mais en deux semaines, c'était vide. [Les fournisseurs] se sont débrouillés pour nous faire une autre livraison à la dernière minute cette semaine pour répondre à la demande pour Noël , explique-t-elle.

Marie-Josée Rioux, propriétaire de la boutique Vert Pomme Photo : Radio-Canada

Les commerçantes s’expliquent mal l'ampleur de cet engouement. Force est de constater que la popularité du mouvement écologique s'est intensifiée depuis l'année dernière. Ça a été particulier cette année. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir parce qu'on l'a pas vu autant l'an passé , dit Mme Rioux.

Quelques objets offerts à la boutique Georges Émile Photo : Radio-Canada

La demande est telle que des commerces qui ne vendaient pas ce type de produits ont décidé d'en offrir juste à temps pour les fêtes.

C'est le cas de la boutique Georges-Émile à Rimouski. Il y avait déjà une demande avant qu'on reçoive [les produits], pis là, ça fait une semaine qu'on les a reçus et déjà ça fonctionne très très bien , raconte la vendeuse Jeanne Chapados Méthot.

Sans surprise, l'augmentation des points de vente et de la variété des produits fait le bonheur des clients qui ont à cœur l'environnement, et qui souhaitent passer un Noël plus vert.

D'après les informations de Catherine Poisson et Marie-Christine Rioux