Petronas réduit sa production de gaz naturel à cause de la chute des prix

Le prix du gaz naturel est si bas dans l'ouest du pays que Petronas, partenaire du premier projet canadien d'exportation de gaz , ferme plusieurs de ses puits et met un frein à son programme d'exploration.

Petronas, une entreprise malaisienne, détient 25 % des intérêts de LNG Canada, un projet de 40 milliards de dollars. L’entreprise a décidé de réduire sa production quotidienne de 50 à 200 millions de pieds cubes.

Ses puits, situés dans le nord-est de la Colombie-Britannique, peuvent produire 700 millions de pieds cubes par jour.

Il s’agit d’une pratique adoptée par de plus en plus de producteurs dans l’ouest du pays pour éviter de vendre leur gaz naturel à un prix qui, souvent, ne couvre pas les coûts de transport par pipeline.

« Nous parlons beaucoup d’infrastructure », a dit le président directeur général de Petronas Energy Canada, Mark Fitzgerald, en référence au fait que les pipelines sont pleins en raison du faible prix du pétrole.

« Le gaz est piégé aussi, et si vous comparez les prix que les producteurs canadiens de gaz naturel reçoivent par rapport à nos pairs américains, l'écart est important et nous coûte beaucoup d’argent. »

Une seule plateforme de forage

Petronas a investi massivement dans l’exploration du gaz naturel en Colombie-Britannique entre 2012 et 2016, à l’aide de plus de 25 plateformes de forage, pour prouver le potentiel des lieux et d’un terminal d’exportation.

À ce jour, l’entreprise n’utilise plus qu’une seule plateforme.

Royal Dutch Shell, Mitsubishi, le géant malaisien Petronas, PetroChina et Korean Gas ont donné leur aval au projet LNG Canada. Photo : LNG Canada/Flickr

Petronas s’est joint au projet LNG Canada en mai dernier, mais celui-ci ne commencera probablement pas à refroidir du gaz naturel et à le transporter avant fin 2023 ou début 2024.

La première phase de LNG Canada nécessitera environ 2 milliards de pieds cubes par jour, pour produire environ 14 millions de tonnes de gaz naturel par année. Mais une grande partie de ce gaz devra être fournie par les partenaires du projet.

Selon Ian Archer, directeur associé chez IHS Markit, les prix pourraient remonter grâce à une plus grande demande de la part d’autres installations de gaz naturel, la conversion de centrales de charbon au gaz, ou une plus grande croissance des sables bitumineux, qui ont besoin de gaz naturel pour produire de la vapeur et de l’électricité.

Mike Rose, président directeur général de Tourmaline, explique que son entreprise, établie à Calgary, a réduit sa production de gaz à 1,35 million de pieds cubes par jour à la fin 2017, et s’est depuis réorientée vers la production de pétrole.

La commercialisation du gaz naturel est plus importante que jamais, dit-il, tandis que Tourmaline tente d’acheminer plus de gaz vers toute autre installation qui offre de meilleurs prix que l’Alberta et la Colombie-Britannique.

« C’est, de loin, la période la plus difficile que j’ai jamais connue pour le secteur du gaz et du pétrole canadien », ajoute-t-il.