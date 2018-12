Une touche symphonique aux vieux enregistrements des Carpenters

Karen Carpenter est décédée depuis belle lurette et pourtant, son oeuvre la plus remarquable vient de paraître. C'est du moins l'opinion de son frère, Richard, la deuxième moitié du groupe The Carpenters, qui s'est donné pour mission de garder la voix de soeur bien vivante depuis son décès, il y a 35 ans.

Sur l'album Carpenters with the Royal Philharmonic Orchestra, Richard Carpenter a ajouté des cordes à de nombreux enregistrements célèbres du duo, dont Close to You et Superstar.

Il a également fait résonner davantage la voix si particulière de Karen Carpenter, que l'on entend plus clairement que jamais.

En entrevue avec l'Associated Press à sa résidence du sud de la Californie, Richard Carpenter a avancé qu'il s'agissait de « leur meilleur album ».

Les admirateurs de la première heure se sont dits enchantés par la nouvelle collection de chansons, qui comprend également le succès de Noël Merry Christmas Darling.

L'album s'est classé au 52e rang du classement de Billboard aux États-Unis après sa sortie le 7 décembre, et s'est propulsé dans le palmarès des 10 meilleures ventes du moment au Royaume-Uni et au Japon, deux pays où le groupe a eu beaucoup de succès. Un disque vinyle sortira en février.