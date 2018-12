Les soeurs du Sacré-Coeur-de-Jésus quittent leur couvent

Après plus d'un siècle, les soeurs du Sacré-Coeur-de-Jésus font leurs boîtes. Elles se préparent à fêter leur dernier Noël dans un immeuble que certaines d'entre elles ont habité depuis leur adolescence.

Le couvent de l'avenue des Oblats, dans le Vieil Ottawa-Est, fait partie de la communauté depuis 1915. À son apogée, plus de 200 étudiantes fréquentaient le pensionnat que les soeurs dirigeaient. Trois d'entre elles ont puisé dans leurs souvenirs pour nous les partager.

Soeur Suzanne Brûlé

Pour soeur Suzanne Brûlé, le couvent a toujours été son chez-soi. Photo : Radio-Canada

Soeur Suzanne Brûlé s’est jointe au couvent après la fin de sa dixième année. Nous avions une patinoire sur le terrain, nous pouvions patiner tous les soirs. Ils diffusaient de la musique, c’était spécial. C’était le bon vieux temps , se souvient-elle.

Maintenant, après 60 ans de service religieux, l’ancienne enseignante habite dans un appartement non loin du couvent. Mais le couvent a toujours été son chez-soi.

C’est drôle, parce que je ne me serais jamais vue dans une autre congrégation. Soeur Suzanne Brûlé

La propriété se trouve maintenant au milieu d’un chantier de construction. L’entrepreneur, Domicile, a acquis l’édifice en janvier 2014 et la construction du projet Corners on Main a débuté en 2016.

En raison de nombreux enjeux liés à la sécurité et à l’environnement, le couvent sera vraisemblablement remplacé , avait affirmé David Renfroe, un consultant pour Domicile.

M. Renfroe a indiqué que l’entrepreneur évalue différentes options pour le site, incluant la construction d’un édifice en copropriété.

Soeur Suzanne a expliqué que la vente était nécessaire, parce que l’entretien de l’édifice était trop coûteux et que le nombre de soeurs diminuait.

Ces femmes ont étudié la possibilité de se joindre à une autre congrégation d’Ottawa, mais elles ont décidé qu’elles voulaient rester ensemble le plus possible.

Un groupe d’environ 25 religieuses a déjà emménagé dans une maison de retraite de Saint-Isidore, dans l’Est ontarien, à 75 km à l’est du couvent. Une trentaine d’autres déménageront dans une résidence pour aînés à Casselman à la mi-janvier.

Soeur Annette Smart

Soeur Annette Smart, âgée de 78 ans, a vécu au couvent pendant trente ans. Photo : Radio-Canada

Il a été difficile pour Soeur Annette Smart, âgée de 78 ans, de faire ses boîtes.

La « citadine » autoproclamée a elle aussi passé son adolescence à fréquenter le pensionnat du couvent. Elle y a vécu pendant trente ans.

C’est un défi et c’est un peu effrayant, parce qu’on ne sait pas ce qui va arriver par la suite , a-t-elle confié. Mais, la bonne nouvelle c’est que nous allons toutes être ensemble.

La chose la plus triste pour elle a été de devoir dire adieu à la chapelle où elle s’est recueillie pendant des heures innombrables et où ses collègues et elle se réunissaient pour entonner des cantiques de Noël.

Mme Smart est triste de devoir dire adieu à la chapelle où elle s’est recueillie pendant des années. Photo : Radio-Canada

Soeur Lucille Arsenault

Pour Soeur Lucille Arsenault, quitter le Vieil Ottawa-Est ne sera pas facile. Photo : Radio-Canada

Pour Soeur Lucille Arsenault, quitter le Vieil Ottawa-Est ne sera pas facile. Par contre, elle a hâte de rencontrer de nouvelles personnes dans sa nouvelle maison.

Nous savons que c’est notre dernier Noël, nous savons que c’est notre dernier Nouvel An [à cet endroit], mais nous sommes heureuses , a-t-elle confié.

Les couloirs du couvent ne sont plus aussi bondés que par le passé. Photo : Radio-Canada

Des tables et des chaises sont maintenant vides dans la cafétéria du couvent, où les soeurs avaient par le passé de la difficulté à trouver une place pour s’asseoir. Les couloirs sont également plus tranquilles et les boîtes sont empilées dans les chambres à coucher, attendant d’être remplies d’effets personnels.

Le prochain chapitre approche pour les dernières soeurs du Sacré-Coeur-de-Jésus.