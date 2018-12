Le magasinage de dernière minute bat son plein

Selon le centre commercial de Yorkdale à Toronto, l'un des plus grands au Canada, le 23 décembre est le jour le plus achalandé de l'année après le « Boxing Day », à ex æquo avec le « Black Friday ».

Plus de 80 000 clients attendus au centre commercial @YorkdaleStyle aujourd’hui – l’une des journées les plus achalandées de l’année, à quelques jours de Noël #icito #cadeaux #dernièreminute pic.twitter.com/0jxjgHoBbt — Philippe de Montigny (@philippedemo) December 23, 2018

C'est un record qui fait l'objet de débats. En effet, selon Moneris, une entreprise qui se spécialise dans le traitement des paiements numériques, le jour record est plutôt le vendredi précédant Noël.

Vendredi dernier, près de 600 transactions par seconde ont été effectuées au pays, selon l'entreprise.

C'est que les retardataires sont nombreux. L'an dernier, plus d'un Canadien sur cinq a effectué ses achats à la toute dernière minute selon un sondage d’Ebates.ca.

Les magasins favorisés par les consommateurs

Selon un sondage de la firme Léger (Nouvelle fenêtre) mené pour le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) publié en novembre, 74% des répondants disent choisir les magasins contre 26% qui préfèrent les achats en ligne.

Un prix de consolation? Les paiements sans contact sont de plus en plus favorisés par les consommateurs selon Interac (Nouvelle fenêtre) , ce qui rend les transactions plus rapides, et les temps d'attentes, moins longs.