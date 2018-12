Braver les eaux glaciales du Saint-Laurent pour faciliter l'accès aux arts

Des Gaspésiens ont enfilé maillots de bain et culottes courtes dimanche matin lors du 2e défi Iceman gaspésien au profit de la Fondation Élie Gauthier-Naud. Près de 80 baigneurs se sont lancés à l'eau dans le golfe du Saint-Laurent, à Chandler, et ont défié les rigueurs de l'hiver en plein mois de décembre.

La présidente de la fondation, Dominique Giroux, explique que l'objectif du défi est d'amasser des fonds pour les jeunes qui résident dans la MRC du Rocher-Percé afin qu'ils aient accès à l'art sous toutes ses formes. Les gens ont hâte à cet événement parce que l'argent est investi directement en région , dit-elle.

Dominique Giroux, présidente de la Fondation Élie Gauthier-Naud Photo : Janot Lévesque

Mme Giroux se réjouit de la participation cette année. Il y a des gens en Gaspésie qui ont le cœur à la bonne place , confie-t-elle.

Si on n'était pas le 23 décembre, je me serais crue le 23 juillet. Dominique Giroux, présidente de la Fondation Élie Gauthier-Naud

L'année dernière, l'événement a permis d'amasser 5000 dollars. Cette année, on va peut-être frapper 7500 dollars, c'est fantastique parce que l'événement a duré une demi-heure , souligne-t-elle.

Certains courageux se sont immergés dans l'eau à plusieurs reprises. L'année passée, il faisait -27 degrés, cette année il fait moins -2 degrés, alors tout le monde est allé deux fois dans l'eau , raconte Mme Giroux.

Des participants au Défi Iceman Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

En l'honneur d'Élie Gauthier-Naud

Le Iceman gaspésien se tient à la mémoire du jeune Élie Gauthier-Naud, qui a succombé à un cancer en septembre 2016 à l'âge de 17 ans. Il était artiste, auteur-compositeur, dessinateur, ses dessins sont magnifiques , révèle avec émotion celle qui organise l'événement.



La maladie a eu raison de lui en seulement cinq mois. Pour traverser cette période, le jeune homme a développé une passion pour le dessin.

Les médailles qu'on a données aujourd'hui, c'est le dessin d'Élie qui a été reproduit en trois dimensions. Dominique Giroux, présidente de la Fondation Élie Gauthier-Naud

La Fondation Élie Gauthier-Naud annoncera un nouveau volet à sa mission en janvier. On va garder le volet culturel, mais on va agrandir notre donation pour aller toucher plus d'enfants , mentionne la présidente.

Cette nouvelle formule permettra d'investir entre 15 000 et 20 000 dollars pour les jeunes de la région, estime Mme Giroux.