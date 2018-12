André Vincent quitte la direction d’Assomption Vie la tête haute

André Vincent quitte le fleuron acadien après six années à la tête d'Assomption Vie. L'entreprise poursuit sa croissance malgré les transformations du secteur des assurances.

Si j’avais un mot pour décrire comment je me sens, je me sens plus léger , déclare d’entrée de jeu le pdg d'Assomption vie.

André Vincent sera libéré de ses fonctions de pdg dès le 1er janvier, mais il poursuivra son implication dans l’institution financière jusqu’en juin 2019 à titre de conseiller principal du nouveau président-directeur général, Sébastien Dupuis.

André Vincent, président et directeur général d'Assomption Vie. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Le chef d’entreprise peut se vanter d’un bilan enviable, dans un contexte difficile pour le secteur des assurances en raison notamment des faibles taux d’intérêt.

Les six dernières années que j’ai été à la tête de l’organisation ont été les meilleures années dans les 115 ans d’histoire de la compagnie , se targue M. Vincent.

Si je faisais le bilan purement financier de l’organisation, on aurait de quoi être très fier. André Vincent, pdg d'Assomption Vie

La mutuelle d'assurance vie a engrangé des profits de 7,7 millions de dollars en 2017, le troisième meilleur résultat de son histoire, alors que l’industrie connaît des transformations profondes.

La Place de l'Assomption, à Moncton au Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

La jeune clientèle ne se préoccupe pas de la sécurité financière sur le long terme , observe André Vincent, et l’émergence des nouvelles technologies a changé le marché dans les dernières années.

On a tout ce qu’il faut pour affronter l’avenir, et pas seulement demain et l’année prochaine, mais les 50 ou les 100 prochaines années. André Vincent, pdg d’Assomption Vie

Malgré la croissance de l’entreprise centenaire, quelques bémols sont venus entacher la fin de parcours de l’Acadien d’adoption.

L’ex-vice-président d’Assomption Vie, Paul LeBlanc, a été condamné pour fraude en janvier 2018, un sentiment de trahison pour André Vincent.

Ce n’est pas le genre de nouvelle qu’on aime divulguer publiquement , admet le grand patron.

Paul LeBlanc dit ne pas avoir tiré profit des fraudes : « j’essayais de rendre le client heureux. » Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Puis l’entreprise a perdu un important client en juin lorsque la Ville de Moncton a décidé de retirer le fonds de pension de ses employés, évalué 80 millions de dollars, de la gouverne de Placements Louisbourg, une filiale d’Assomption Vie.

Mais les résultats financiers ne sont pas l’unique legs du Québécois en six années à la tête de la société mutuelle.

La chose dont je suis le plus fier ne touche pas la performance financière de l’entreprise, ça touche beaucoup plus le positionnement auprès de la communauté acadienne , concède André Vincent, qui a su conserver un rayonnement local malgré l’approche nationale de l’entreprise.

Je vais peut-être quitter l’Acadie de façon personnelle, mais l’Acadie ne me quittera pas. André Vincent, pdg d’Assomption Vie

André Vincent retournera au Québec auprès de sa famille à la fin de son mandat en juin 2019.

Avec les informations de Marie-Hélène Lange