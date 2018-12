En chiffres: les hôpitaux du Nord-Est ontarien débordent

Malgré des mécanismes mis en place pour réduire la période d'hospitalisation de patients, l'engorgement de ces hôpitaux est demeuré une problématique majeure cette année. Les patients doivent toujours attendre dans les corridors sur des civières ou encore dans les salons habituellement utilisés par les patients et leurs visiteurs.

CBC/Radio-Canada a compilé des statistiques sur la capacité fournies par l'hôpital Horizon Santé-Nord, l'hôpital de Timmins et du district, le centre de santé régional de North Bay et l'Hôpital de Sault-Sainte-Marie.

Sudbury: un problème de longue date

Horizon Santé-Nord a été l’un des hôpitaux les plus touchés par les compressions dans les années 90. À l'époque, les coûts du projet initial avaient fait exploser le budget, ce qui a entraîné une réduction des effectifs pour l’hôpital et l’élimination de 86 lits, selon le PDG Dominic Giroux.

« L'hypothèse de départ était que l’hôpital n'accueillerait aucun patient à un autre niveau de soins (ANS) », dit-il. « Aujourd’hui, nous avons 86 patients ANS. Si la réduction de 86 lits n’avait pas été réalisée en 2003, nous n’aurions pas de problèmes de capacité ».

Plus tôt cette année, un homme de Sudbury a passé plus d'une semaine dans une toilette de l'hôpital reconvertie en chambre, faute de place. Photo : France Gélinas

Pour y remédier, M. Giroux veut mettre en place un nouveau plan stratégique et financier, en plus de travailler avec le gouvernement Ford pour éliminer la médecine de couloir.

« Nous voulons plus de lits, mais aussi créer plus de services pour la santé mentale et les dépendances ».

Depuis novembre 2017, un financement gouvernemental supplémentaire a aidé à ajouter 18 lits supplémentaires, ce qui a permis d’atténuer quelque peu le problème, ajoute M. Giroux.

Timmins: les pressions socio-économiques ajoutent au problème

La direction de l’hôpital admet que les réalités socio-économiques exacerbent les problèmes d’engorgement.

« Plusieurs personnes ne peuvent tout simplement pas se permettre d'aller dans une maison de retraite », explique Tiina Guillemette, coordonnatrice des temps d'attente. « Les soins de longue durée sont la seule option à leur disposition ».

Lorsque les soins de longue durée ne sont pas disponibles, les patients restent à l'hôpital.

Le financement récent du RLISS du Nord-Est pour la création de lits supplémentaires, qui a été confirmé jusqu'à la fin du mois de mars, a quelque peu allégé la pression, selon le personnel de l'hôpital.

« À un moment, on avait 16 patients admis qui attendaient des lits, et on a été en mesure d’accélérer certains congés de l’hôpital. Si nous n'avions pas eu ces 12 lits supplémentaires, ça aurait été un désastre », indique le docteur Harry Voogjarv.

North Bay: En « crise » depuis l'été 2017

Selon le personnel du Centre régional de santé de North Bay, la fermeture de la maison de retraite Lady Isabelle à l’été 2017, qui comptait 66 lits, a provoqué une « crise dans la gestion de flux de patients ».

Selon la porte-parole Kimberley McElroy, les problèmes de surpeuplement actuels sont empirés par la saison de la grippe cette année.

Centre régional de santé de North Bay Photo : Radio-Canada / Éric Boutilier

« L'occupation idéale pour que la qualité des soins intensifs soit maintenue à un niveau optimal est entre 80 et 85%. Malgré cela, la plupart des hôpitaux de la région sont forcés d’évaluer la capacité en fonction d'une utilisation à 100% ».

Sault-Sainte-Marie: du financement à la rescousse

Vendredi, le député de Sault-Sainte-Marie Ross Romano, a annoncé un financement pour permettre l’ajout de 10 nouveaux lits d'appoint à l’hôpital.

Selon lla Watson, la PDG par intérim de l'hôpital de Sault-Sainte-Marie, ce type de financement est essentiel pour atténuer les pressions sur le système hospitalier à court terme.

« Ça nous permet de relocaliser des patients dans des lits et des secteurs appropriés au lieu de les laisser aux urgences », dit-elle. « Nos coûts augmentent plus rapidement que le financement qu’on reçoit, et ce de façon systématique, donc on essaie de trouver des solutions créatives ».

Parmi ces solutions, dit-elle, figure une meilleure gestion des services aux aînés avec l’objectif d’éviter un séjour en soins de longue durée. « On gère ces cas différemment, en tentant de prioriser de les ramener à l'état où ils étaient avant leur arrivée à l'hôpital ».

Avec les informations de Kari Vierimaa