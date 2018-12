Le Manitoba encore incertain sur la consommation d’autres formes de cannabis en public

Le premier ministre manitobain, Brian Pallister, dit que son gouvernement n'a pas encore décidé s'il allait autoriser ou non la consommation en public de cannabis sous d'autres formes. À ce jour, le Manitoba interdit seulement de fumer ou de vapoter le cannabis en public.

Ce n’est que récemment que Brian Pallister a appris que la marijuana était présente sur le marché sous d’autres formes, comme les huiles, a-t-il déclaré à la Presse canadienne.

Les huiles, les vaporisateurs et les pilules ne sont pas encore réglementés au Manitoba, à l’inverse d’autres provinces.

« Je pensais que les huiles faisaient partie des produits alimentaires, et qu'elles n'étaient pas encore disponibles », a-t-il expliqué. La loi fédérale prévoit en effet que la vente de produits alimentaires contenant du cannabis sera légalisée au courant de l'année 2019. La population peut cependant en fabriquer à la maison à partir de cannabis acheté légalement.

Le premier ministre dit que tout le monde s’ajuste encore à la nouvelle réalité que représente la légalisation du cannabis récréatif, et estime que jusqu’à présent, le système fonctionne bien dans la province.

Même si le Manitoba a dû faire face à quelques problèmes d’approvisionnement, cela n’a pas été aussi sévère que dans d’autres provinces telles que le Québec, dit-il, où certains magasins ont dû restreindre leurs jours d’ouverture.

Brian Pallister prévoit que de nouveaux vendeurs seront approuvés au Manitoba en début d'année et a rappelé que l’objectif était de réduire l’activité sur le marché noir et d’offrir un produit sûr, légal et réglementé.