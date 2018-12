Le service des Traversiers Bourbonnais paralysé par la glace

Le service de traversier est paralysé depuis 8 h dimanche matin, a indiqué l’entreprise.

Des équipes sont toutefois au travail pour tenter résoudre le problème. Ces dernières vont installer des morceaux de bois afin de bloquer la glace et ainsi créer une voie navigable.

Ces morceaux de bois là retiennent la glace [en amont] du quai, comme ça, ça gèle comme il faut et on peut traverser tout l’hiver , a expliqué la directrice adjointe des Traversiers Bourbonnais, Hélène Hayes.

L'entreprise installe généralement des morceaux de bois sur la rivière pour empêcher la glace de circuler et créer un corridor pour les bateaux. Photo : Radio-Canada

Ce n'est pas la première rupture de service en raison de la glace, mais c'est la première fois qu'une telle situation survient en début de saison. On n'a pas pu installer [les morceaux de bois] avant, parce qu’il ne faisait pas assez froid, et on s’est fait prendre un peu , a souligné la directrice adjointe.

Les bateaux devraient être en mesure de quitter le quai en après-midi.

Impossible cependant de savoir à quelle heure le service devrait reprendre. La compagnie demande au public de ne pas se présenter à ses points de service d’ici à ce que la situation revienne à la normale.

Entre 700 et 1000 personnes empruntent le traversier le dimanche, selon ce qu'estime la compagnie.

Nombre d’automobilistes étaient d'ailleurs surpris dimanche de constater l’arrêt de service, mais n’étaient pas découragés par le détour par la terre ferme qu’ils devaient entreprendre pour se rendre à leur destination.

L'idée d'un pont refait surface

Pour le dirigeant de l'entreprise, Maurice Bourbonnais, il existe depuis plusieurs années une solution qui éviterait les ruptures de service : un pont privé.

On n'aurait pas de problème si on bâtissait un pont. On a mis le projet sur la table en 2002 [...] on a quand même dépensé pas loin de ¾ de millions dans cette affaire-là , souligne l'homme d'affaires.

La Commission de la capitale nationale a toutefois conclu, quelques années après le dépôt du projet, qu’aucun emplacement ne ferait l’affaire, au terme d’une longue étude environnementale.

À en juger par le peu de volonté politique, le projet est encore loin de se concrétiser. Le ministre Mathieu Lacombe affirme ne jamais avoir été interpellé sur ce dossier.

C'est vraiment une question de savoir si on en a besoin et si les citoyens en veulent un , a indiqué le député de Papineau. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à aucune de ces deux questions-là, donc je pense qu'avant que même un projet officiel soit étudié, il faut répondre à certaines questions.

Avec les informations de Yasmine Mehdi