Le service des Traversiers Bourbonnais paralysé par la glace

La flotte des Traversiers Bourbonnais, qui assure la liaison entre Masson-Angers et Cumberland, est amarrée depuis dimanche matin, puisque la glace sur la rivière des Outaouais empêche la circulation des navires entre les deux rives.

Le service de traversier est paralysé depuis 8 h dimanche matin, a indiqué l’entreprise.

Des équipes sont toutefois au travail pour tenter résoudre le problème. Ces dernières vont installer des morceaux de bois afin de bloquer la glace et ainsi créer une voie navigable.

Ces morceaux de bois-là retiennent la glace [en amont] du quai, comme ça, ça gèle comme il faut et on peut traverser tout l’hiver , a expliqué la directrice adjointe des Traversiers Bourbonnais, Hélène Hayes.

Ce n'est pas la première rupture de service en raison de la glace, mais c'est la première fois qu'une telle situation survient en début de saison. On n'a pas pu installer [les morceaux de bois] avant parce qu’il ne faisait pas assez froid et on s’est fait prendre un peu , a souligné la directrice adjointe.

Les bateaux devraient être en mesure de quitter le quai en après-midi.

Impossible cependant de savoir à quelle heure le service devrait reprendre. La compagnie demande au public de ne pas se présenter à ses points de service d’ici à ce que la situation revienne à la normale.