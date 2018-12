Opération Nez rouge : plus de 2000 raccompagnements dans la région

Plus de 2000 raccompagnements ont été effectués jusqu'à maintenant par les équipes de Nez rouge dans la région. Rouyn-Noranda a enregistré le plus grand nombre de raccompagnements dépassant les 700 suivie de Val-d'Or avec 544.

Les activités de Nez rouge sont terminées à Rouyn-Noranda, La Sarre et Amos cette fin de semaine.

Par contre, Nez rouge Val-d'Or sera de retour les 27, 28 et 29 décembre pour une dernière fin de semaine de raccompagnement.

Le coordonnateur d'Opération Nez rouge pour Val-d'Or, Donald Poulin, dit qu'il a besoin de plusieurs bénévoles pour compléter les équipes de la fin de semaine prochaine.

Pour les 27, 28 et 29 décembre, on attend toujours des appels, dit-il. Plus on a de bénévoles, plus le service sera efficace et rapide. Il reste des places disponibles avant de dire qu'on a suffisamment de bénévoles. Une équipe est composée de 3 bénévoles, ça fait qu'il nous manquerait dans l'idéal 5 équipes pour le samedi et 5 pour le dimanche [prochains].

Toute la période des fêtes, il y a constamment un besoin. Nous chaque année on évalue les dates qu'on peut faire, et on s'est dit cette année qu'on va risquer de prolonger, c'est un choix de le faire. Le coordonnateur d'Opération Nez rouge pour Val-d'Or, Donald Poulin

Au Québec, plus de 43 000 raccompagnements ont été effectués jusqu'à maintenant dans les 63 régions où le service est offert.