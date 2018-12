Un premier Noël en sécurité pour une centaine de réfugiés rimouskois

Ce premier Noël entre réfugiés et communauté d’accueil était le point d'orgue de l'élan de solidarité instigué par le collectif Trait d'union, qui s'est donné pour mission de soutenir les réfugiés qui arrivent à Rimouski.

Nous voulions signifier que nous sommes une ville d’accueil et que c’est une rencontre entre eux et nous. Colette Schoonbroodt, coordonnatrice de l’événement

Colette Schoonbroodt et Kayema Vincent de Paul accueillant les participants. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Le collectif de bénévoles a fait naître une vague de solidarité. Grâce à la générosité de plusieurs entreprises de Rimouski, le groupe a pu, avec un budget d'environ 60 $, organiser ce réveillon qui a accueilli environ 130 personnes.

On ouvrait une porte, une autre s’ouvrait. L’accueil, c’est extraordinaire Colette Schoonbroodt, coordonnatrice de l'événement.

Une trentaine d’enfants de moins de 12 ans ont reçu des cadeaux offerts par une classe d’une école primaire de Pointe-au-Père. Les élèves de l’école ont confectionné des cartes de vœux, collecté des jouets et emballé des cadeaux.

Plus de 30 étudiants, suivis en francisation au Centre de formation Rimouski-Neigette et à Université du Québec à Rimouski, ont également été gâtés. Ils ont reçu des invitations pour assister à un concert de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire ou encore au match de la Fête des familles avec l’Océanic de Rimouski.

La Fée des étoiles et le Père Noël se sont déplacés tout spécialement pour l’occasion.

Les enfants avaient des regards éblouissants. Comme Père Noël, on ne peut pas demander mieux. Le Père Noël

La jeune Noa-Rachelle Angolo souriante et heureuse de ce premier Noël. Photo : Jean-Pierre Pérouma

La sécurité comme toile de fond d’un moment de partage

Les bénévoles ont œuvré à la réussite de cette journée.

Parmi eux se retrouvent des bénévoles pour l’accueil et l’intégration des réfugiés, des familles jumelées aux nouveaux arrivants et des membres de l’organisme Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL).

Nancy Vanegas est à la fois bénévole et intervenante interculturelle. Elle a pour mission d’aider les réfugiés dans leurs premiers pas au sein de leur communauté d’accueil.

Ils sont contents, ils partagent, ils sont en sécurité. C’est un beau Noël pour eux ». Nancy Vanegas, bénévole et intervenante interculturelle

C’est d’ailleurs la première activité fédératrice qui réunit autant de réfugiés et de bénévoles.

Je suis heureuse, car ils sont tous venus, ils dansent, s’amusent et partagent. Nancy Vanegas, bénévole et intervenante interculturelle

Les adultes ont également reçu des peluches en cadeau. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Une journée riche en échanges interculturels

Les invités étaient originaires d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Europe et du Québec. Les bénévoles avaient prévu des chants de Noël en français et en espagnol. Au buffet se retrouvaient des mets du Québec et des quatre coins du monde.

Diana Angolo, originaire de la Colombie, était présente avec sa fille Noa-Rachelle et son fils Justin-Mathias. La famille a plus qu’apprécié ce moment de partage.

Les enfants sont très contents de toutes ces activités et de voir beaucoup de personnes. Diana Angolo, participante

Elle souligne d’ailleurs que ce moment est précieux pour elle et ces enfants : il leur permet de créer encore plus de liens au sein de leur ville d’accueil.

C’est rare de voir autant de monde. J’aime beaucoup ça, de pouvoir sortir. Diana Angolo, participante

Pour certains, le fait de retrouver autant de personnes pour échanger et fêter revêt une symbolique particulière, notamment quand la famille est loin.

C’est un moment très émouvant pour moi. Beaucoup de joie, même si ma famille n’est pas là. Davy Djogo, participant

Colette Schoonbroodt, coordinatrice de ce premier Noël. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Ce Noël regroupait parents et enfants de tous âges et de toute origine. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Le groupe de bénévoles accompagne les invités en bus. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Le Père Noël a toujours autant de succès auprès des enfants. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Les bénévoles se sont activés pour préparer un buffet international pour Noël. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Alice Karwana en fée des étoiles et le Père Noël. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Un Noël avec des chants entonnés par l'ensemble des participants. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Les bénévoles ont offert des chants de Noël en français et en espagnol. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Les enfants ont également eu des maquillages de fête. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Une partie des bénévoles du groupe Trait d'union. Photo : Jean-Pierre Pérouma

La chaleur et la tendresse d'une mère en ce jour de réjouissance. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Nancy Vanegas, bénévole et intervenante interculturelle. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Trait d’union : une mission en construction



Le groupe de bénévole instigateur, Trait d'union, se donne pour mission d’être un trait d’union entre institutions, communauté et réfugiés . Selon Colette Schoonbroodt, l’objectif est de montrer aux réfugiés que Rimouski est une communauté vivante où nous leur apportons notre culture et eux nous apportent la leur .

La rencontre interculturelle autour de Noël. Photo : Jean-Pierre Pérouma

Quand on voit que le transport des personnes a été assuré par un chauffeur bénévole dans un bus affrété par un transporteur local et quand on voit que la salle, les décorations, la nourriture et les boissons, autant d’ingrédients essentiels à la fête, ont fait l’objet de dons et de commandites par des entreprises de Rimouski, il semble que le collectif Trait d’union ait atteint son objectif et que l’activité se renouvellera.

Le père Noël nous a confié avoir déjà pris rendez-vous avec ses lutins et ses rennes pour l’année prochaine.