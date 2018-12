Fredericton : bilan mouvementé en 2018

Climat, fusillade et politique se sont tour à tour déchaînés sur Fredericton en 2018. La capitale provinciale du Nouveau-Brunswick a connu une année mouvementée et plusieurs se tournent vers 2019 en quête de tranquillité.

Le printemps 2018 a vu le fleuve Saint-Jean sortir de son lit, perturbant la capitale avec des inondations qui ont affecté une bonne partie de la ville.

L’été s’est terminé sur une fusillade meurtrière coûtant la vie à quatre personnes, dont deux agents de la paix.

Puis la joute politique a pris le relais au cours de l’automne avec le tourbillon électoral qui a laissé une assemblée législative fragile, composée d’un gouvernement minoritaire.

Le chef libéral Brian Gallant et le chef progressiste-conservateur Blaine Higgs lors de conférences de presse Photo : Radio-Canada

C'est sûr et certain que c'est une année mouvementée , lance une passante dans les rues de la capitale.

Je pense que dans tout ce mouvement-là, on a vu une belle résilience. résidente de Fredericton

Leanne Fitch lors de l'intervention à Fredericton lors de la fusillade qui a coûté la vie de quatre personnes à l'été 2018. Photo : La Presse canadienne / Keith Minchin

Et si plusieurs sont sortis indemnes des soubresauts à Fredericton, leurs pensées de fin d’années iront à leurs concitoyens.

On ne connaissait pas personnellement [les gens], mais quand on pense aux personnes, à ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils peuvent ressentir, on a de l'empathie , explique une autre femme.

Communauté tissée serrée

On parle de 15 jours qu'on a été inondés, des cinquantaines de rues sous l'eau , rappelle le conseiller municipal Henri Maillet. Ç’a mis beaucoup de stress sur la population.

Un quartier inondé à Fredericton. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

La route transcanadienne avait été perturbée entre Fredericton et Moncton et le gouvernement fédéral avait envoyé les Forces armées sur le terrain pour prêter main forte à la corvée de nettoyage. Le premier ministre Justin Trudeau avait visité les sinistrés sur le terrain.

Mais ç’a aussi été un rapprochement dans la population, les voisins ont aidé les gens qui avaient besoin d'aide , soutient M. Maillet.

L’Organisation des mesures d’urgence se félicite de la gestion des crises successives qui ont frappé Fredericton.

C'est seulement dans des urgences comme l'inondation ou la fusillade que tu découvres l'esprit d'une communauté. Geoffrey Downing, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence

C'était inondé partout ici, c'est incroyable de croire que ça fait juste huit mois , constate M. Downing.

Fredericton a su tirer des leçons importantes pour réagir aux crises à venir. On ne peut pas contrôler la météo, mais on peut contrôler si on est prêts ou non , croit M. Downing.

Alors que Fredericton s’est montrée sous le jour de la résilience en 2018, les résidents attendent 2019 avec impatience, avec seule crainte une nouvelle tempête politique qui pointe déjà à l’horizon.

Avec les informations de Mathieu Massé