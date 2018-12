Les Hôtesses d'Hilaire du Nouveau-Brunswick espèrent encore surprendre

L'année 2019 marque le 10e anniversaire du groupe acadien les Hôtesses d'Hilaire. La réputation de la formation néo-brunswickoise n'est plus à faire. Après quatre albums, dont un opéra rock qui a connu un grand succès notamment au Québec en 2018, les Hôtesses d'Hilaire espèrent encore surprendre.

Un texte d’Elisa Serret

Certains les connaissent déjà; d’autres, non. Chose certaine, si vous les croisez, vous vous en souviendrez. Avec son chanteur Serge Brideau, un être flamboyant et théâtral, le groupe acadien gagne en popularité chaque année. Une formation dont personne ne peut contester l'originalité, caractérisée par l’humour noir et le sarcasme.

C’est à Tracadie au Nouveau-Brunswick, dans la maison du père de Serge Brideau, que le porte-parole et chanteur du groupe les Hôtesses d’Hilaire nous donne rendez-vous. Une demeure atypique remplie de vestiges des années 70. Les musiciens de la formation puisent leur inspiration d’icônes comme Frank Zappa et Led Zeppelin, mais aussi de leur coin de pays.

La péninsule acadienne, ça m’inspire. Il y a une foule de personnages ici. Serge Brideau, chanteur du groupe les Hôtesses d’Hilaire

Serge Brideau, chanteur du groupe les Hôtesses d’Hilaire Photo : Radio-Canada

Le colosse barbu, assis entre les tournevis et les centaines de pots d’écrous de son père, nous indique méthodiquement, où s’installe chacun des cinq membres du groupe lorsqu’ils travaillent. Une forme de rituel artistique. Les cinq membres du groupe sont Serge Brideau, Mico Roy, Michel Vienneau, Léandre Bourgeois et Maxence Cormier. L’année 2019 marque le 10e anniversaire de la formation du groupe.

Au début, on avait du fun. Là, on a toujours du fun, mais c’est pas mal plus sérieux. Serge Brideau, chanteur du groupe les Hôtesses d’Hilaire

Les Hôtesses d’Hilaire ont produit quatre albums, dont un opéra rock présenté en 2018 à guichet fermé. Une pièce musicale déjantée qui réunit 14 personnes sur scène interprétant 19 chansons. Le chanteur raconte que son groupe cherchait depuis des années à produire une pièce théâtrale musicale qui raconte une histoire purement acadienne. Une idée folle, précise-t-il, qui s’est concrétisée au terme de deux ans de travail.

L’opéra rock Viens avec moi sera présenté à nouveau en 2019, notamment aux Francofolies de Montréal.

On n’a jamais fait comme qu'est-ce que le monde veut entendre, on espère juste que le monde embarque. On fait ce que l'on aime. Serge Brideau, chanteur des Hôtesses d’Hilaire.

Du cinéma?

Après une prestation musicale aussi intense et bigarrée que reste-t-il comme projet pour les Hôtesses d’Hilaire? Un autre album bientôt, selon le chanteur. Le groupe s’investit régulièrement dans des séances de création, toujours dans cette maison restée figée dans le temps. « On n’a pas fini de parler et d’écrire. Il nous reste des choses à dire », précise le parolier.

Et peut-être même faire du cinéma, surenchérit-il. La formation aimerait faire un film dans lequel tous les membres pourraient être acteurs. Serge Brideau désire assurer la réalisation du film avec ses comparses. Du rock punk dans vos écrans, qui sait? Des démarches sont en cours afin de trouver du financement pour réaliser le projet cinématographique.

Un cri du cœur pour les artistes canadiens

« Du financement, justement, parlons-en », lance Serge Brideau. Il y a trois ans, il a décidé de quitter son emploi d’ambulancier pour se consacrer à plein temps à sa musique. Mais il déplore qu’à l’ère des plateformes musicales comme Spotify, Deezer et iTunes, il soit presque impossible de vivre de sa musique.

Serge Brideau raconte que tous les membres de la formation doivent combiner deux ou trois emplois afin de boucler les fins de mois. « L’art, précise-t-il, c’est une façon de faire vivre sa culture et c’est important. » Le porte-parole évoque l’inaction du gouvernement de Justin Trudeau en la matière.

Je souhaite aux Hôtesses d’Hilaire et à tous les artistes canadiens une réelle politique culturelle. La situation actuelle est insoutenable pour presque tous les artistes au pays. Serge Brideau, chanteur des Hôtesses d’Hilaire.

Parlant de culture, les membres des Hôtesses d’Hilaire sont particulièrement fiers d’être des Acadiens. Le groupe chante son Acadie natale. Les chansons sont souvent en chiac, un dialecte français-anglais parlé au Nouveau-Brunswick.

Je suis fier d’être Acadien; je suis fier de venir d’une minorité linguistique et il faut protéger nos acquis. J’ai envie de me battre pour ma culture. Serge Brideau, chanteur des Hôtesses d’Hilaire.

Le groupe souhaite se produire dans de plus en plus de villes canadiennes et est apprécié tant par les anglophones que les francophones.

Des artistes engagés

En 10 ans, la formation a régulièrement pris position sur différents sujets, soit par l'intermédiaire de ses chansons ou sur la place publique. À propos du gaz de schiste ou des questions linguistiques ou encore de l’influence des médias sociaux sur la société. Pour le porte-parole, il est capital de s’affirmer comme citoyen.

« Peu importe que l’on soit médecin, enseignant ou artiste, il faut s’engager et prendre position. Moi, je suis sur la place publique, j’ai un micro, des caméras, je vais toujours en profiter pour défendre et m’engager. On protège ainsi notre démocratie », soutient Serge Brideau.

Au terme de 10 ans d’existence et plus de 600 concerts à leur actif, malgré les défis, le chanteur croit que tout est encore possible pour les Hôtesses d’Hilaire. Leur carnet de bord reste bien rempli.