Blessé par une cloueuse : comparution remise

Shawn Wade Hynes, 43 ans, de Trenton en Nouvelle-Écosse, fait face à une accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Sa comparution en cour provinciale à Pictou, qui devait avoir lieu le 21 décembre, a été repoussée au 7 janvier.

D’après la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un travailleur de 21 ans a été blessé et hospitalisé après un incident le 19 septembre sur le chantier de P. Q. Properties à Abercrombie.

Ce travailleur soutient que l’accusé, qui était l’un de ses collègues sur le chantier, lui a délibérément tiré dessus avec une cloueuse à air comprimé, lui perforant un poumon avec un clou de charpente de trois pouces et demi. L’ouvrier, un Canadien de descendance sud-africaine, allègue que des injures et des commentaires racistes ont précédé l’incident. Il dit avoir subi une opération d’urgence et passé quatre jours à l’hôpital.