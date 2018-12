Les centres de ski subissent les contrecoups de la pluie

C'est un dur coup pour les opérations des centres de ski de la grande région de Québec à l'aube des Fêtes. La pluie des derniers jours affecte la qualité des pistes et donc de l'achalandage.

Au Mont-Saint-Anne, la pluie a refroidi les ardeurs de plusieurs, mais certains irréductibles n'ont pas hésité à se vêtir d'un sac de plastique pour dévaler les pentes. Le centre de ski n'offrait pourtant samedi qu'une dizaine de pistes aux amateurs contrairement à la cinquantaine plus tôt cette semaine.

Il s’agit d’un réel problème selon Michèle Tremblay, directrice de l'expérience client et des opérations au Mont-Sainte-Anne, puisque plusieurs touristes se sont déjà commis et sont arrivés dans la région.

« [Le temps des Fêtes], c’est 20 % de notre visite qui fait en sorte qu'on peut avoir des revenus intéressants tout au long de l'année », présente-elle.

La directrice de l'expérience client et des opérations au Mont-Sainte-Anne, Michèle Tremblay. Photo : Radio-Canada

Le Mont-Sainte-Anne a même été contraint de fermer ses pentes vendredi en raison de la pluie.

Même défi à Stoneham qui n’offrait que 17 de ses 42 pistes samedi en début de soirée.

Au centre de ski Le Relais, c’était seulement 15 pistes sur 33 qui étaient accessibles au public.

L'Association des stations de ski du Québec se veut par contre rassurante. Tous les centres devraient rester ouverts pendant l’ensemble du congé des Fêtes.

Des sentiers de motoneige impraticables

Le constat est le même du côté des sentiers de motoneige, la plupart sont impraticables.

La Fédération des motoneigistes du Québec parle d'un « désastre » pour les Fêtes, un moment habituellement fort occupé.

Les concessionnaires, les hôteliers, les restaurateurs, les gens qui louent ou qui ont des chalets sont tous en attente d'une température hivernale plus qu'une température automnale. François Lessard, Club de motoneige de Saint-Raymond

La température froide et la neige du mois de novembre pourraient toutefois limiter l'impact de la pluie. Mais les motoneigistes surveillent aussi les cours d'eau qui risquent de déborder, comme ce fût le cas samedi à plusieurs endroits de la grande région de Québec.

« S’il y avait un débordement de la rivière, ça pourrait fermer nos sentiers qui deviendraient pleins d'eau », image M. Lessard.

Les amateurs de motoneige et de glisse espèrent donc tous des conditions plus froides et une accumulation de neige prochainement.

