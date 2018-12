Des portes ouvertes festives très courues avant les rénovations de l'hôtel de ville

Comme le veut la tradition, l'administration montréalaise a accueilli les citoyens à l'hôtel de ville pour lancer la saison des Fêtes, à quelques jours de Noël. L'activité débutait à 10 h, mais des centaines de personnes ont fait la file bien avant l'ouverture des portes pour ne rien rater des activités offertes. « On voulait voir l'intérieur de ce magnifique bâtiment », a expliqué un père de famille venu avec sa conjointe et leurs deux enfants. « Et puis, c'était une belle sortie pour les enfants. »