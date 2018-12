Magasinage de Noël : de l’anxiété et des regrets

Selon un sondage sur la consommation réalisé par Ipsos pour le bureau de syndics de faillite MNP, 38 % des consommateurs de l’Atlantique ont ressenti du stress en recevant les comptes et les factures de leurs achats des Fêtes en janvier dernier, et 37 % disaient regretter leurs dépenses.

La période des Fêtes est toujours propice à l'endettement , souligne le vice-président de MNP, Jean-François Cliche, qui recommande de ne pas acheter sous pression durant le temps des Fêtes. C’est le genre de comportement, prévient-il, qui peut garder les consommateurs prisonniers de leurs dettes.

Les gens ne le réalisent pas, mais les paiements minimum, ça coûte excessivement cher, souligne M. Cliche. Je vous donne un exemple clair : si, par exemple, on avait 10 000 dollars sur notre carte de crédit et qu'on ne faisait que seulement le paiement minimum, ça prendrait à peu près 82 ans avant de payer l'intégralité de notre carte de crédit, et on paierait environ 46 000 dollars d'intérêts.

S’ils ne sont que 13 % à avouer se laisser séduire par des offres saisonnières comme celles du Boxing Day, 15 % des Canadiens vivant en Atlantique disent emprunter de l’argent qu’ils ne peuvent rembourser promptement, et 24 % ne paient que le minimum exigé sur leurs cartes de crédit, selon les données recueillies par MNP.

Méthodologie

Le sondage a été effectué sur Internet par Ipsos pour le compte de MNP LTD entre le 7 et le 12 décembre 2018 auprès de 2154 Canadiens. La précision des sondages en ligne est mesurée au moyen d’un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats se situent à plus ou moins 2,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20, de ceux qui auraient été obtenus si tous les adultes canadiens avaient pris part au sondage. Les intervalles de crédibilité sont plus larges parmi les sous-ensembles de la population.

Source : mnpdebt.ca

D’après le reportage de Stéphanie Blanchet