Le Manitoba, destination de ski de fond

On n'associe pas souvent le ski et les Prairies, mais le Manitoba regorge de pistes de ski de fond. Il y en a pour tous les goûts sur les collines, les plaines, sur les pistes pour débutants comme sur celles qui sont destinées aux skieurs de haut niveau.

Comme beaucoup de skieurs, Élise Paetkau a commencé à pratiquer ce sport en famille et à un très jeune âge. Âgée de 27 ans, elle affirme pratiquer le ski de fond depuis 22 ans. « On sortait pour des randonnées en famille [au parc provincial de] Birds Hill », se souvient-elle.

Elle s’est jointe à l’un des nombreux clubs de ski de fond de Winnipeg, où elle s’est développée au point de participer à des compétitions au niveau national. Elle entraîne maintenant des jeunes de ce calibre.

Skier et apprécier le paysage

Pour certains, le ski peut être une occasion de découvrir les paysages d’hiver du Manitoba, loin de toute autoroute. Mme Paetkau explique que sa piste de ski préférée se trouve au parc provincial de Turtle Mountain, à trois heures de Winnipeg.

« C’est très beau, premièrement, et puis ensuite il y a des côtes, ça tourne. C’est juste une très belle randonnée, il y a plein d’arbres, il y a un lac au milieu, et puis il y a des chalets tout au long, c’est vraiment beau pour aller juste pour une journée et s’arrêter à des petits chalets pour commencer un feu », dit-elle.

Une autre piste manitobaine qu’elle affectionne tout particulièrement est celle qui se situe au parc national du Mont-Riding.

« Il y a une piste de ski classique et une piste de ski de patin, t’es dans les arbres pour une section et ensuite il y a de très belles côtes, c’est un très long chemin. Environ cinq kilomètres en montant, puis tu redescends », poursuit la skieuse.

Pour la directrice générale de l’association du ski de fond du Manitoba, Karin McSherry, le Manitoba se démarque entre autres en raison de ses très belles pistes dans les bois. « La qualité de l’entretien des pistes est très haute, et nous en avons plus qu’on s’imagine », note-t-elle.

Pour toute la famille

Le ski de fond peut aussi être une alternative aux sports de pente, indique Élise Paetkau. « Au lac Falcon, il y a une piste de ski qui va autour de la piste de ski alpin et ça, c’est quand même le fun parce que la famille peut faire les deux », dit-elle.

Elle tient à identifier des pistes qui se trouvent plus proches de Winnipeg, mieux adaptées aux débutants. « Pour quelqu’un qui commence, [il y a le] parc Windsor, à Winnipeg, où on a le centre nordique. On a aussi le parc Beaudry. Plein de personnes [y] font du ski et il n’y a pas de côtes, c’est faire du ski dans les prairies », ajoute-t-elle.

Elise Paetkau encourage tout le monde à essayer le ski de fond, en ajoutant que c’est une communauté très accueillante et que n’importe quel skieur se ferait un plaisir de donner des conseils sur les pistes à un débutant.