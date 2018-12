Des milliers de Britanno-Colombiens toujours privés d’électricité sur la côte sud

De nombreux équipements de la société de la Couronne ont été endommagés et les équipes de réparation s’affairent à rétablir le courant sur l’île de Vancouver, la côte Sunshine et dans le Lower Mainland.

Selon BC Hydro, certaines réparations doivent être faites à plus de 25 mètres au-dessus du sol. « À cause de l’étendue des dommages, les travaux pourraient nécessiter quelques jours », prévient la société d’État.

Vents violents

Les statistiques d’Environnement Canada montrent que le Grand Vancouver, la vallée du Fraser et l’île de Vancouver ont été en proie à des rafales atteignant 128 km/h au plus fort de la tempête. Les plus forts vents ont atteint 144 km/h sur une petite île à proximité de Tofino.

La majorité des clients touchés par les pannes sont sur l’île de Vancouver, où des câbles, des poteaux et des transformateurs électriques ont été endommagés.

Plus de 800 ouvriers sont à pied d’oeuvre pour réparer les équipements de BC Hydro.