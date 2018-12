Le parlement fait ses boîtes... Mais reste ouvert aux visiteurs

Une bibliothèque aux étagères vides, des murs dénudés de leurs tableaux, une Chambre des communes sans bancs... La semaine dernière, les députés et sénateurs ont dit au revoir à l'édifice du Centre, qui fera l'objet de travaux pendant au moins dix ans. Si la session parlementaire a pris fin, le bâtiment iconique demeure ouvert aux visiteurs pendant encore quelques semaines. Visite d'un parlement fantôme.

Un texte de Yasmine Mehdi pour Les malins

À tout moment, on peut perdre certains accès , prévient Pierre-Luc Gagné, guide du parlement, alors que nous nous trouvons encore au Centre d’accueil des visiteurs de l’édifice du Centre. Il est possible qu'on ne puisse pas aller dans la Chambre des communes parce qu’une grande table part ou que des chaises ont besoin d’être déplacées. C’est très unique comme situation.

La vue du neuvième étage de la Tour de la Paix, qui sera elle aussi fermée aux visiteurs après le 25 janvier 2019. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Jusqu’au 25 janvier, l’édifice du Centre continuera d’accueillir touristes, fanas de politique canadienne et passionnés d’architecture. Ces dernières cohortes de visiteurs auront droit à une visite sans pareil, puisqu’ils témoigneront en direct du déménagement du parlement, explique Pierre-Luc en marchant promptement vers le foyer de la Chambre des communes.

Il désigne un mur vide, où étaient jusqu’à récemment suspendus les portraits de John A. Macdonald, de Wilfred Laurier ou de Mackenzie King.

On est une des dernières équipes à quitter l'édifice. Au lendemain de notre départ, on commence vraiment le travail de rénovation. Pierre-Luc Gagné, agent d’interprétation du Programme des visites du parlement

Il nous manque ces portraits, qui sont des incontournables de la politique canadienne , explique le guide. Heureusement, les vitraux, les colonnes et autres singularités architecturales sont toujours bien présents. On peut encore faire une très belle visite , assure-t-il.

Les visites de l’édifice du Centre se poursuivront jusqu’au 25 janvier, à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier. Les billets sont distribués au 111, rue Wellington selon le principe du premier arrivé premier servi.

Les chaises et les bureaux des députés ont déjà quitté la Chambre des communes. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

À quelques couloirs de là, nous entrons dans l’antichambre de la Chambre des communes. Là, un groupe de visiteurs s’amassent et regardent, ébahis, la salle vide devant leurs yeux. Pour Pierre-Luc, il s’agit aussi d’un des espaces les plus surprenants . L’imposante table des greffiers a disparu, tout comme les chaises et les bureaux de députés. Ne reste que le fauteuil du président, qui ne sera pas déplacé lors du déménagement.

Je m’attends à ce que les visiteurs soient estomaqués. La pièce a l’air plus petite sans les bureaux… Attendez-vous à être surpris si vous venez voir la Chambre des Communes dans toute sa splendeur , prévient le guide en riant.

Les deuxième et troisième étages de la bibliothèque ont été vidés. Il reste cependant quelques livres au premier étage, qui devront eux aussi être déplacés. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Encore quelques couloirs inoccupés et nous arrivons à la bibliothèque, qui s’est vidée de ses milliers d’ouvrages. Architecturalement, la bibliothèque est conçue pour mettre l’accent sur les livres. Et là, ils sont presque tous partis , chuchote Pierre-Luc, lui-même abasourdi.

Un au revoir émotif

Après une bonne heure à déambuler entre le Sénat, les salles de comité et l’observatoire de la tour de la Paix, la visite tire à sa fin. Je ne sais pas comment je vais réagir à ma dernière journée dans l’édifice du Centre , confie Pierre-Luc, qui travaille comme guide depuis maintenant quatre ans.

Pierre-Luc Gagné est guide au Parlement depuis maintenant quatre ans. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Pierre-Luc explique que les guides, qui connaissent chaque recoin de l’édifice du Centre, devront « tout réapprendre » avant de faire visiter les nouvelles chambres. En janvier, ils seront formés et apprendront à découvrir et à aimer les édifices de l’Ouest et du Sénat.