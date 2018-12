Quand un père offre un rein en cadeau à son fils

C'est pendant la grossesse de sa mère que les médecins ont constaté chez Pierre-Olivier une malformation congénitale. Récemment, après des mois de complications, il a eu droit à une nouvelle vie grâce au don d’organe de son père.

Malgré quelques chirurgies dans le but d'optimiser sa fonction rénale durant sa jeunesse, contre toute attente, les premières années de Pierre-Olivier se passent relativement bien. Toutefois, en janvier 2017, le verdict tombe : Pierre-Olivier doit suivre des sessions de dialyse.

C’est à ce moment que Jacques Corriveau décide de faire don d’un de ses organes. Mais encore doit-il le pouvoir. Les donneurs doivent en effet être du même groupe sanguin que les receveurs, afin d’éviter le rejet de l’organe donné.

M. Corriveau est du même groupe sanguin que son fils et peut donc subir une néphrectomie, qui présente un minimum de conséquences et de risques postopératoires à long terme.

Cependant, il est nécessaire d'être en bonne santé pour effectuer un tel don, et le taux de glycémie du père est « un tantinet élevé », donc un changement de style de vie devient nécessaire.

Moi qui a la dent sucrée, j’ai dû abandonner quelques desserts sur la table, changer mon alimentation et bouger un peu plus. Tout cela lui a fait perdre du poids, et il s’est trouvé dans les normes , pouvant ainsi donner un rein.

C’était très rassurant comme parent de savoir que la journée que Pierre-Olivier aurait besoin d’un rein, que j’étais là, prêt à lui en donner un , se rappelle le père de famille, toujours ému plusieurs mois après l’intervention.

Moi, ma préoccupation comme père, c’était lui. Lui, sa préoccupation comme fils, c’était moi. Jacques Corriveau

Après l’intervention chirurgicale, l’équipe médicale a réuni le père et le fils. C’était assez émotif. Je sais que la maman et la petite soeur étaient assez émues aussi , se souvient M. Corriveau, soulignant que la journée fut tout autant difficile pour sa conjointe et sa fille.

Pierre-Olivier et Jacques Corriveau dans une salle de réveil à l'hôpital Photo : Audrey Gagné-Corriveau

Le père et le fils seront suivis annuellement par un néphrologue pour s’assurer que leurs fonctions rénales sont toujours optimales. Jacques Corriveau affirme qu’il n’a aucune inquiétude pour la suite des choses.