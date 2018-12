Visite surprise du premier ministre Justin Trudeau au Mali

Un texte de Philippe Vincent-Foisy, correspondant parlementaire à Ottawa et animateur du balado La mêlée politique

Ce ne sont pas des flocons qui virevoltent au Camp Castor où les troupes canadiennes sont déployées près de la ville de Gao. C'est plutôt du sable, lorsque les hélicoptères se posent sur la base.

Malgré l'air chaud et sec, les militaires canadiens ont célébré Noël en mangeant de la dinde et en écoutant des classiques de Noël.

Le premier ministre Justin Trudeau leur a aussi offert du café Tim Hortons, de la bière, « beaucoup de sirop d'érable » et un jeu de hockey sur table, afin de les remercier de participer à cette mission.

« Je veux que vous sachiez à quel point on est reconnaissant des sacrifices que vous faites, a lancé Justin Trudeau sur une petite scène décorée d'un sapin de Noël. Si le fait que je sois ici permet, avec l'attention médiatique, de souligner le travail que vous faites, ce sera réussi. »

Cette mission représente, pour le premier ministre, la concrétisation de sa promesse électorale de voir le Canada jouer à nouveau un rôle au sein des missions de paix de l'ONU.

Une participation « cruciale »

Depuis le mois d'août, 250 membres des Forces armées canadiennes sont déployés au sein de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali).

Si, en ne se fiant qu’aux chiffres, l'engagement canadien peut paraître petit, comparativement aux quelque 12 000 militaires qui participent à la mission, en pratique, il est crucial, estime le colonel Chris McKenna, qui dirige les troupes canadiennes au Mali.

Depuis le mois d'août, 250 membres des Forces armées canadiennes sont déployés au Mali dans le cadre de la mission des nations unies. Photo : Radio-Canada / Philippe-Vincent Foisy

Trois hélicoptères Griffon sont déployés ici afin de procéder à des évacuations médicales rapides.

« On a fait cinq évacuations d'urgences pour un total de six patients, raconte le colonel McKenna. Une de ces évacuations était vraiment difficile : il y a eu une détonation d'engin explosif improvisé. Deux civils ont perdu leurs jambes. Ils étaient dans un état très critique, mais on a pu leur sauver la vie. »

Les hélicoptères Griffon qui servent aussi à transporter des troupes et du matériel peuvent être transformés en salle d’opération d’urgence mobile.

Selon Chris McKenna, ces hélicoptères sont essentiels à la mission de paix au Mali, puisqu'ils permettent aux militaires des autres pays de patrouiller dans la région tout en sachant que s'ils tombent sur des engins explosifs improvisés ou des embuscades tendues par des djihadistes, ils pourront rapidement être pris en charge.

« On peut intervenir en 30 minutes, explique M. McKenna. Il n'y a pas d'autres forces ici pour vous aider si quelque chose ne va pas bien. »

Nous offrons une garantie, la confiance que vous pouvez utiliser les routes sachant que quelqu'un ira vous chercher. Chris McKenna, commandant de la Force opérationnelle Mali

Une simulation

Justin Trudeau a notamment participé à une simulation d'évacuation pendant sa visite. Photo : Radio-Canada / Philippe-Vincent Foisy

Le premier ministre a d'ailleurs participé à une simulation d'évacuation avec des soldats allemands.

Cinq hélicoptères Griffon sont aussi sur place afin d’offrir des escortes armées.

La mission se terminera à la fin du mois de juillet 2019; le gouvernement Trudeau a décidé de ne pas la reconduire.

La MINUSMA devra toutefois attendre quelques mois avant que les Roumains puissent prendre le relais.

M. Trudeau soutient qu'il travaille avec l'ONU « pour s'assurer que la transition soit la plus efficace et la plus ininterrompue possible »

En ce qui a trait aux autres possibles engagements du Canada, il faudra attendre pour voir si le gouvernement Trudeau respectera sa promesse de déployer jusqu'à 600 militaires canadiens pour des missions de paix.

On continue de regarder les meilleures façons de répondre aux besoins de l'ONU. Quand on prendra des décisions, évidemment, les Canadiens vont le savoir. Justin Trudeau

Il a rappelé que dans quelques mois, un avion de transport Hercule des Forces armées canadiennes offrira ses services à une mission de paix de l'ONU en Ouganda.

Pourquoi le Mali?

Le Mali a traversé au cours des dernières années, des crises profondes qui ont déstabilisé politiquement et humanitairement le pays.

« Évidemment, le processus de paix au Mali va prendre du temps, mais la présence de l'ONU nous permet d'avancer de façon significative, Mais, ça va prendre plusieurs années avant de se réaliser », explique M. Trudeau.

Au début de l’année 2012, une série d’attaques ont été menées au nord du pays par le Mouvement national pour la libération de l’Azaouad (MNLA), qui prône l’indépendance d’une grande partie du nord du pays.

Les touaregs ont aussi compté sur le soutien militaire de groupes comme les djihadistes d’Ansar Eddine, d’Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et du Mouvement pour l’Unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Des combattants bien équipés en provenance du Mali ont aussi rejoint les rangs de ce mouvement.

Un coup d’État a lieu le 22 mars 2012; la junte militaire a pris le pouvoir, et le MNLA s’est emparé des régions de Kidal, Gao et Tombouctou. La communauté africaine a alors nommé un médiateur qui parvient à trouver, en avril, un terrain d’entente et ainsi calmer les tensions en créant un gouvernement de transition.

En avril 2013, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une résolution créant la MINUSMA afin de soutenir le processus politique et d’assurer la sécurité lors de la transition.

En juin 2018, le Conseil de sécurité a par ailleurs adopté une nouvelle résolution qui demande à la MINUSMA de soutenir les réformes politiques, la défense et la réconciliation, en plus de protéger les civils, promouvoir et protéger les droits de la personne, et offrir de l’aide humanitaire.