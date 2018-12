Malgré la pluie, l'optimisme demeure dans les stations de ski

Après un début de saison hâtif pour les centres de plein air, la pluie est venue mettre une ombre au tableau. Toutefois, les directeurs des stations de ski restent confiantes et espèrent une bordée de neige pour Noël.

Le mauvais temps a obligé les centres de plein air à demeurer fermés encore samedi dans la région. C'est le cas de toutes les patinoires extérieures, des sentiers de ski de fond et des centres de ski alpin.

Les centres de skis et les patinoires sont fermés en raison de la pluie dans la région. Photo : Radio-Canada

Ces fermetures ont pour but de préserver au maximum la neige en raison de la pluie.

Au centre de ski le Valinouët, la pluie des derniers jours ne devrait pas compromettre le début de la saison, assure le directeur du marketing et des communications, Stéphane Leblond.

Moi j’aime mieux que ces journées-là arrivent actuellement qu’entre le 26 décembre et le 1er janvier et quand on regarde les températures à long terme : ça s’annonce très intéressant avec du soleil, de belles températures extérieures.

Le refroidissement des températures prévu samedi après-midi devrait permettre au Mont-Édouard et au Valinouët d'ouvrir dimanche.

On se dit que le meilleur est à venir et le plus beau cadeau de Noël qu’on pourrait avoir c’est une belle grosse bordée de neige. Stéphane Leblonde, directeur du marketing et des communications du Valinouët

La période des Fêtes représente 30 % des revenus des stations de ski.