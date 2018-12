Être père Noël à l’ère du #MoiAussi

« Avec les réseaux sociaux, il faut être plus prudent. Il faut faire attention à nos paroles, à nos gestes », indique un représentant du père Noël de la région de Montréal, qui compte plus de 40 ans d’expérience.

« Ça ne m’est pas arrivé personnellement, mais j’ai un collègue qui a mal positionné un enfant. Il a mal placé sa main et ça a fait le tour des réseaux sociaux […] Il n’a pas fait exprès », explique-t-il.

Ce père Noël, comme une trentaine d’autres doublures, est membre de l’Association des Pères Noël du Québec. Depuis plusieurs années, le regroupement forme ses membres selon un guide basé sur un code d’éthique et de bienséance.

« Un enfant qui manque d’équilibre, je ne vais pas le tenir par la taille. Je vais le tenir par l’épaule », donne en exemple celui qui incarne Saint-Nicolas.

Un enfant d’un an ou deux, je vais le retenir devant moi avec mon bras et non avec ma main.

Un père membre de l'Association des Pères Noël du Québec