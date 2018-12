Arrestations au goût amer, dit la soeur de la victime de The Pas

La soeur de Darcie Muchikekwanape, l'adolescente retrouvée morte la semaine dernière à The Pas, au nord du Manitoba, dit que l'annonce des arrestations a un goût amer pour la famille.

Un jeune homme de 19 ans et une jeune fille de 15 ans ont été arrêtés et accusés de meurtre au second degré, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Chelsea Steele, la soeur de la victime, dit que la famille est soulagée de voir que des personnes ont été arrêtées, mais que cela rend le décès de sa soeur encore plus réel.

« Nous sommes contents de savoir qu’on les a attrapés, mais ce sont des gamins. Notre communauté est si petite », dit-elle.

La GRC pense que la victime connaissait les deux accusés. Chelsea Steele croit qu’ils se connaissaient à travers l’école, et qu’ils avaient peut-être consommé de la drogue ensemble.

« Ça brise le coeur. La vie ne se réduit pas à boire et avaler des cachets », observe-t-elle.

Le père de la victime, Emil Nabess, a déclaré à CBC/Radio-Canada, la semaine dernière, que sa fille s’était installée dans la Première Nation Opaskwayak, près de The Pas, il y a environ deux ans, après la mort de son frère.

Plusieurs membres de la famille ont également confirmé que Darcie Muchikekwanape était sous la responsabilité des Services à l’enfance et à la famille au moment de sa mort.

Le protecteur des enfants de la province, qui a compétence pour examiner les décès d’enfants, a dit de cette affaire qu’elle était « déchirante », sans commenter davantage.

La GRC a déclaré vendredi qu’il n’y avait aucun autre suspect à ce jour.

Avec les informations de Sarah Petz