Résidence des Bâtisseurs : les aînés victimes du conflit syndical, dénoncent les travailleurs

Les travailleurs de la Résidence des Bâtisseurs, en grève depuis le 13 novembre à Matane, dénoncent l'inaction de l'employeur dans les négociations. Je crois qu’on mérite mieux que ça, [que ce] rythme autant effréné. On le fait avec notre cœur, on le fait pour les gens, on veut être respectés , s'insurge l'instigateur de la marche, François Martin.

La grève des syndiqués de la Résidence des bâtisseurs de Matane dure depuis plus d'un mois. Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Les victimes de ce conflit syndical, ce sont les personnes âgées, estime M. Martin. Par rapport au conflit, elles ont un peu moins de services de qualité, il y a des cadres qui n'ont pas toujours l'expérience requise pour offrir les services , mentionne-t-il.

Depuis le 13 novembre une quarantaine de syndiqués sont en grève. Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Le président du Conseil régional de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Marc Robidoux, est venu appuyer les syndiqués sur l'avenue Saint-Jérôme à Matane.

Je trouve inadmissible que les patrons harcèlent les employés à tour de bras pour les faire démissionner , dit-il. Il va falloir que les employeurs se rendent compte que c'est un investissement, des employés , ajoute-t-il.

M. Robidoux exige un salaire minimum à 15 $ de l'heure. C’est un minimum pour vivre, à 12 $ on est en-dessous du seuil de la pauvreté , soutient-il.

Des personnes marchent pour dénoncer les conditions de vie des aînés à Matane. Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

Des employés heureux, ça vaut tout l'or du monde. Marc Robidoux, président du Conseil régional de la FTQ

Cuisinière à la Résidence des Bâtisseurs, Suzanne Bergeron déplore ses conditions de travail. On travaille fort tous les jours, on ne veut pas juste survivre, on veut vivre. On nous ignore , affirme-t-elle.

Parmi les marcheurs, la présidente du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) de la MRC de la Matanie, Laurie Savard, appelle à la solidarité. On est convaincus que des employés heureux au travail, qui sont respectés par leur employeur, ils donnent encore plus, tout le monde en bénéficie , indique-t-elle.

J’invite tous les autres syndicats et la population à se joindre à eux et à revendiquer. Laurie Savard, présidente du SCFP de la MRC de la Matanie

Les syndiqués de la Résidence des Bâtisseurs n'ont plus de convention collective depuis le 13 février 2018.