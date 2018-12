La Commissaire à l'information de l’Alberta croule sous les plaintes

La Commissaire à l'information et à la vie privée de l'Alberta, Jill Clayton, soutient que son service peine à remplir ses fonctions à cause du manque de ressources et de l'augmentation du nombre de plaintes.

En entrevue à CBC News, Mme Clayton soutient que le Bureau de la commissaire doit gérer un nombre grandissant de plaintes liées à l’accès à l’information, impliquant en particulier des ministères provinciaux.

« Il est nécessaire, je crois, que les gouvernements consacrent suffisamment de ressources aux services d’accès à l’information des différents ministères », estime la commissaire. Selon elle, « il y a eu négligence » en la matière « pendant un certain temps ».

Problème récurrent

En 2017, Jill Clayton avait déjà informé un comité de l’Assemblée législative des difficultés de son service à répondre aux demandes.

Le 30 novembre 2018, elle affirmait au même comité que la charge de travail est maintenant insoutenable.

« Avec encore plus de cas à régler que l’an dernier, nous avons atteint un point de rupture, [...] on ne peut plus répondre à la demande », confie-t-elle.

« J’ai déjà dit à qui veut l’entendre que notre travail revient maintenant à déplacer des chaises sur le pont du Titanic », a soutenu Mme Clayton devant le comité.

Manque d’employés et de fonds

Selon la commissaire, il n’est pas rare d’entendre parler de ministères qui limitent le nombre d’employés et les ressources nécessaires pour répondre aux demandes d’accès à l’information dans les délais prévus.

Elle soutient avoir mis en place un processus de traitement des « refus présumés », ces demandes qu’un ministère ne traite pas avec diligence, quand il les traite. Des 25 « refus présumés » rapportés au cours de la dernière année, 22 provenaient de ministères provinciaux, note Jill Clayton.

« On traite maintenant plus de 2000 plaintes par année », explique-t-elle, tout en demandant 661 000 $ de plus pour le budget de son service afin d’embaucher les 5 employés qu’elle juge nécessaires pour répondre à la demande et pallier les retards accumulés.

Les gouvernements changent, mais pas les politiques

Le professeur de journalisme Sean Holman, de l’Université Mount Royal, à Calgary, constate que peu de choses ont changé depuis la prise de pouvoir du Nouveau Parti démocratique (NPD) de Rachel Notley, en 2015.

Une fois au pouvoir, le parti qui dénonçait vertement la culture du secret du gouvernement précédent « n’a rien fait » pour changer les choses, pense-t-il.

Ça montre à quel point le système est corrompu. Sean Holman, professeur de journalisme à l’Université Mount Royal

Le bureau de la Commissaire à l’information et à la vie privée est notamment responsable du traitement des plaintes liées aux demandes d’accès à l’information et à la protection de la vie privée auprès des organismes publics.

Elle jouit d’une indépendance politique et relève directement de l’Assemblée législative.

Le ministre responsable de Service Alberta, Brian Malkinson, n’était pas disponible pour accorder une entrevue.

Avec les informations de Charles Rusnell et Jennie Russell