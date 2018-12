Le tout premier marché hivernal des fermiers de Sudbury s'est conclu samedi au centre commercial Southridge, dans le sud de la ville. Le projet pilote de huit semaines a réuni plus de quarante vendeurs et les organisateurs en dressent un bilan positif.

Ça surpasse ce qu’on pensait avoir , indique Linda Godard, membre du comité initiateur du marché hivernal des fermiers.

Avec ses partenaires, elle cherchait à offrir une vitrine aux vendeurs qui prennent habituellement part au marché des fermiers en été.

C’est devenu beaucoup plus que ça. Nous avons même attiré le marché de Noël, ce qui est un bonus pour le temps où nous avons choisi de faire ce projet. Linda Godard, membre du comité initiateur du marché hivernal des fermiers de Sudbury

L'éleveuse d'alpagas Linda Godard fait partie de l'équipe d'organisation du marché des fermiers de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

En se basant sur les commentaires qu’elle a reçus de la part de vendeurs et de clients, Mme Godard estime que le besoin d’un marché des fermiers est encore plus gros que ce qu’elle pensait .

Le montant de personnes qui sont entrées et sorties d’ici en huit semaines, c’est incroyable. C'était super positif , affirme-t-elle.

Le comité organisateur se réunira sous peu pour analyser le rendement réel du projet pilote.

Une offre différente de celle de l’été

Saison oblige, le marché des fermiers hivernal offrait une plus faible sélection de produits agricoles. Les fermiers ont toutefois pu y écouler leur viande.

Mme Godard est elle-même éleveuse d’alpagas et y vend la viande qu’elle produit.

On n’a pas tous les légumes, mais il y a plusieurs choses qui peuvent encourager les gens à revenir et c’est ça notre but , indique-t-elle.

La Sudburoise Sarah Carpenter croit que le marché hivernal des fermiers a donné à son tout nouveau commerce la visibilité dont il avait besoin. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

En novembre, la Sudburoise Sarah Carpenter venait tout juste d’ouvrir son commerce lorsqu’elle a entendu parler du marché des fermiers. Elle transforme des cordes à grimper usagées en ceintures et en laisses pour chiens.

Je n’étais pas trop sûre de ce que ça allait donner comme résultat, mais ça m’a donné la visibilité dont j’avais besoin , déclare-t-elle.

Des clients satisfaits

Anne Malo dit trouver le concept du marché des fermiers très intéressant , d’autant plus qu’il permet aux acheteurs d’avoir accès à une gamme variée de produits fabriqués localement.

Il y a du monde qui aime acheter des fermiers et les soutenir. C’est bon de voir qu’il y a une façon de le faire sans devoir trouver les divers endroits ou les événements spéciaux où ils se trouvent. Anne Malo, résidente de Sudbury

La Sudburoise Anne Malo espère que le marché hivernal des fermiers soit de retour après les Fêtes. Photo : Radio-Canada

Le marché des fermiers pourrait d’ailleurs être de retour en février.

Les organisateurs comptent bientôt entamer des discussions en ce sens avec la direction du centre commercial Southridge.