Risques d'inondations : des évacuations à Drummondville

Le secteur à risque est le boulevard Allard, entre les rues Bellerive et Valdombre, en bordure de la rivière Saint-François.

Selon le coordonnateur des mesures d’urgence de Drummondville, Yves Beaurivage, la situation est stable.

Les niveaux sont tous à la baisse […] On demeure vigilant et on fait des rondes de surveillance avec les pompiers , a-t-il affirmé.

La Ville avise les citoyens de se préparer à d'autres possibles évacuations.

Elle rappelle qu'ils doivent avoir en main tous leurs papiers importants.

Au son des sirènes des véhicules d'urgence, les autorités municipales signalent que l'évacuation doit être effectuée immédiatement.

Un point de services a ouvert ses portes au centre communautaire Drummondville-Sud pour les riverains évacués.