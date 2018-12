Un village de Noël pour financer un voyage à l'étranger

Plusieurs activités étaient au programme, pour les plus petits notamment avec des jeux gonflables et du maquillage, la présence des lutins et du père Noël, ainsi que de la musique et des décorations de circonstance.

L'événement visait à amasser de l'argent pour financer le premier voyage à l'étranger d'élèves de quatrième année du secondaire de l'école, qui partiront en Grèce et au Guatemala en 2019.

Arielle Rochon, qui sera du voyage en Grèce, a bien voulu jouer le rôle de la Fée des étoiles.

Ce sont des voyages internationaux, ça permet de diversifier la culture des élèves, dit-elle. Ceux qui vont au Guatemala s'attendent à apprendre un peu plus l'espagnol, d'apprendre comment ça fonctionne dans ce pays, la vie et tout. En Grèce, c'est surtout l'histoire [de ce pays] et les bâtiments qui intéressent les élèves.

Des dizaines de familles présentes au Village de Noël de l'école La Source de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Les élèves s'impliquent

Une quarantaine d'élèves de l'école prendront part aux deux voyages.

La responsable du projet et enseignante en art dramatique, Karine Hébert, affirme que leur participation était nécessaire dans l'organisation du village de Noël.

Les élèves sont là, ils sont impliqués, parce qu'il faut comprendre que c'est un projet qui émane des élèves qui ont choisi de travailler de cette façon-là. Karine Hébert, responsable du projet

Tout est fait par les élèves, de l'écriture des contes, au spectacle de marionnettes, à l'enregistrement de la bande sonore, l'organisation des ateliers, la décoration de [petits gâteaux], la confection des bracelets, etc. C'est un projet de type entrepreneurial, c'est une autre façon de voir le financement et c'est hyper formateur pour les jeunes , dit-elle.

L'achalandage a surpris les organisateurs de l'événement qui souhaitent répéter l'expérience l'an prochain.