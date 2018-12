Les centres de ski du Québec seront ouverts dès dimanche

Les amateurs de ski alpin et de planche à neige peuvent dormir sur leurs deux oreilles, puisque l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) assure que tous les centres de ski seront ouverts dès dimanche, et ce, pendant tout le congé des Fêtes.

Une cinquantaine de centres de ski à travers le Québec sont fermés, samedi, en raison de la pluie et des températures plus chaudes, mais l'ASSQ se fait rassurante, affirmant que l'ensemble des 75 stations de son réseau seront en activité à partir de dimanche et que les conditions météorologiques sont au rendez-vous.

La porte-parole de l'organisation, Josée Cusson, explique que certaines stations ont préféré fermer leurs portes samedi afin de préserver l'état de la neige et de préparer les pistes en vue d'un « démarrage, dimanche, pour le congé du temps des Fêtes ».

Grâce aux températures froides des mois de novembre et décembre, les stations de ski ont pu produire d'importantes quantités de neige, précise-t-elle.

La plupart des stations qui produisent de la neige ont plus d'un mètre de neige, donc soyez sans inquiétude, les conditions de neige pour les Fêtes seront vraiment excellentes. Josée Cussion, porte-parole de l'Association des stations de ski du Québec

Selon elle, certains centres avaient prévu le redoux actuel et avaient même conservé la neige accumulée pour la disperser.

Mme Cusson ajoute que 24 montagnes sont quand même accessibles dans la province, samedi, notamment en Estrie, en Outaouais et dans la région de Québec.